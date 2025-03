Pioniere der Energiewende im Finale (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 5

München (ots) - Die Energiewende vollzieht sich weltweit mit ungebrochenerDynamik. Strom aus erneuerbaren Energiequellen ist vielerorts schon nicht mehrdie Ausnahme, sondern der Regelfall. Das wäre nicht möglich gewesen ohnezukunftsorientierte und innovative Unternehmen und deren Technologien, Ideen undKonzepte. Die besten und innovativsten Neuentwicklungen von heute sind für denThe smarter E AWARD 2025 nominiert. Die begehrte Auszeichnung wird in insgesamtfünf Kategorien verliehen: Photovoltaics, Energy Storage, E-Mobility, SmartIntegrated Energy und Outstanding Projects. Die Gewinner werden am Vorabend vonThe smarter E Europe, am 6. Mai, ab 18:00 Uhr im International Congress CenterMesse München (ICM) ausgezeichnet. Interessierte können die Verleihungkostenfrei besuchen. Europas größte Messeallianz für die Energiewirtschaftvereint die vier Fachmessen Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europeund EM-Power Europe und findet im Anschluss vom 7. bis 9. Mai auf der MesseMünchen statt.Die Erzeugung von Strom aus Sonne und Wind wächst nach wie vor rasant, und schonheute sind die Gestehungskosten konkurrenzlos niedrig. ZentraleHerausforderungen auf dem Weg zu einer umfassenden, sicheren und erneuerbarenEnergieversorgung 24/7 liegen bei der intelligenten Integration des erneuerbarenStroms in die Energiesysteme durch Digitalisierungs- undFlexibilisierungslösungen. Dazu gehört auch der massive Ausbau von Batterie- undEnergiespeicherlösungen. Eine wichtige Bedingung für die Dekarbonisierung derWelt liegt im Mobilitätssektor. Und über allem steht: Die Energiewende ist eineglobale Aufgabe. Diese Gemengelage bilden die fünf Kategorien ab, in denen derThe smarter E AWARD verliehen wird.Module für neue Flächen und IntegrationDie Finalisten in der Kategorie Photovoltaics spiegeln umfassend die Trends undHerausforderungen der Zeit wider: Auch wenn die konventionellen PV-Module in denletzten Jahren sehr viel leistungsstärker und effizienter geworden sind, bleibtdie verfügbare Fläche ein limitierender Faktor beim Ausbau von Photovoltaik. DerTrend der technischen Entwicklungen geht daher zu Innovationen, durch die bisherungenutzten Flächen für PV-Systeme erschlossen werden können - etwa besondersleichte PV-Module oder PV-Module mit sehr hoher Bifazialität, die sich für dievertikale Installation eignen. Vertikale Installationen sind sowohl imlandwirtschaftlichen als auch im infrastrukturellen Kontext (etwa anLärmschutzwänden) interessante Varianten. Bei den Wechselrichtern zielen die