Nordkoreanische Hacker halten mehr Bitcoin als Tesla!

Die nordkoreanische Hackergruppe Lazarus Group hat laut Daten von Arkham Intelligence mehr Bitcoin (BTC) in ihren Beständen als Tesla (TSLA), der Elektroautohersteller unter der Leitung von Elon Musk. Während Tesla weiterhin an seiner Bitcoin-Position festhält, haben die Hacker ihre Krypto-Reserven durch strategische Angriffe massiv ausgebaut.

Zum Zeitpunkt der Berichterstattung hält die Lazarus Group 13.441 BTC, was einem Gegenwert von etwa 1,14 Milliarden US-Dollar entspricht. Das sind 16 Prozent mehr als Teslas Bitcoin-Bestand von 11.509 BTC. Tesla hatte seine Bitcoins vor vier Jahren erworben und zählt weiterhin zu den größten börsennotierten Unternehmen mit signifikanten Krypto-Beständen.

Die Hackergruppe, die enge Verbindungen zum nordkoreanischen Regime unterhält, hat zuletzt 1,4 Milliarden US-Dollar in Ethereum (ETH) durch einen Angriff auf die Kryptobörse Bybit erbeutet. Ein Großteil der gestohlenen Gelder wurde daraufhin in Bitcoin umgewandelt. CEO Ben Zhou von Bybit bestätigte, dass mittlerweile 12.836 BTC auf 9.117 verschiedene Wallets verteilt wurden.

Trump will die USA zur Krypto-Hauptstadt der Welt machen

Während die Lazarus Group ihre Bestände kontinuierlich ausbaut, wächst auch der politische Druck auf Unternehmen in den USA, ihre Krypto-Strategie zu überdenken. Präsident Donald Trump bekräftigte jüngst sein Vorhaben, die Vereinigten Staaten zur "unangefochtenen Bitcoin-Supermacht" zu machen. Dies könnte US-Unternehmen dazu veranlassen, erneut verstärkt in Krypto-Assets zu investieren, um im internationalen Vergleich nicht ins Hintertreffen zu geraten.

Interessanterweise hält die US-Regierung bereits 198.109 BTC im Wert von über 16 Milliarden US-Dollar. Diese stammen aus beschlagnahmten Geldern in Strafverfolgungsverfahren.

Bitcoin fällt nach Rallye

Nach einem starken Anstieg in Folge der FOMC-Entscheidungen am Mittwoch gaben Bitcoin (BTC) und andere Kryptowährungen am Freitagmorgen wieder nach. BTC verlor über 3 Prozent und fiel unter die Marke von 84.000 US-Dollar, nachdem er zuvor 86.000 US-Dollar erreicht hatte. Auch Ethereum (ETH) rutschte unter 2.000 US-Dollar, während Solana um 5 Prozent nachgab.

Trotz der jüngsten Verluste sehen Analysten weiterhin eine steigende Wahrscheinlichkeit, dass BTC bis zum 30. Juni die 100.000-US-Dollar-Marke zurück erobern könnte.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

