Dax am Mittag weiter schwach - Handelsvolumen bleibt gering

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitag nach einem bereits schwachen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter im roten Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 22.855 Punkten berechnet, 0,6 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.



Der Dax werde maßgeblich von handelstechnischen Mechanismen bestimmt, sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Das Handelsvolumen bleibt eher gering, sodass es die Terminmarktakteure heute relativ leicht haben. Es ist sehr auffällig, wie stark sich das Handelsvolumen in den letzten Handelstagen ausgedünnt hatte."



"Gesucht werden heute die Aktien von Siemens Energy, Deutsche Telekom, Deutsche Börse und Adidas. Verkauft werden dagegen die Aktien von unter anderem Zalando, Infineon und Rheinmetall", so Lipkow.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0838 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9227 Euro zu haben.