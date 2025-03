Innovative und nachhaltige Verpackungslösungen (VIDEO)

Baiersbronn (ots) - Die FOLBB-Gruppe überzeugt durch ihre Spezialisierung auf

hochwertig beschichteten Frischfaserkarton und ihre kundenorientierte

Ausrichtung. In einer Verpackungsindustrie, die sich zunehmend auf erneuerbare

Materialien konzentriert, setzt FOLBB Maßstäbe.



Verpackungskarton aus Frischfasern





Mit zwei Standorten in Baiersbronn (Deutschland) und Eerbeek (Niederlande)

produziert die FOLBB-Gruppe hochqualitativen Faltschachtelkarton aus

Primärholzfasern. Dieses Holz stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in

der Region der Werke und erfüllt höchste Umweltstandards, zertifiziert durch

FSC- oder PEFC-Siegel.



Durch eine effiziente Nutzung des Rohstoffs Holz sorgt FOLBB dafür, dass unter

anderem nicht für die Bauindustrie verwendbare Teile der Bäume, zu vielseitigem

Frischfaserkarton verarbeitet werden. Dieser Karton ist für anspruchsvolle

Anwendungen konzipiert, darunter Verpackungen für Pharmazeutika,

Körperpflegeprodukte, Lebensmittel und andere Bereiche, die funktionale

Barrieren und Nachhaltigkeit erfordern.



Nachhaltigkeit als Kernprinzip



Nachhaltigkeit steht im Zentrum der Aktivitäten von FOLBB. Das Unternehmen

strebt kontinuierlich danach, seine Produktionsprozesse zu optimieren,

Umweltauswirkungen zu minimieren und die Ressourceneffizienz zu steigern. In den

vergangenen Jahren wurde der Wasserverbrauch in beiden Werken signifikant

reduziert. Der Standort Eerbeek hat mit einem Projekt zur vollständigen

Wiederverwendung von gereinigtem Prozesswasser Pionierarbeit für die Industrie

geleistet.



Auch beim Energieverbrauch setzt FOLBB auf Innovation: Durch den Einsatz von

Technologien wie Wärmepumpen, Dampfkesseln und effizienten Infrarottrocknern

konnte der Gasverbrauch gesenkt und ein Übergang zu erneuerbaren Energiequellen

vollzogen werden. Diese Maßnahmen untermauern das Engagement des Unternehmens

für die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs),

insbesondere SDG 6 (Sauberes Wasser und Sanitärversorgung), SDG 12 (Nachhaltiger

Konsum und Produktion), SDG 15 (Leben an Land) und SDG 17 (Partnerschaften zur

Erreichung der Ziele).



Kundenzentrierte Lösungen



FOLBB zeichnet sich durch sein starkes Kundenengagement aus. Das Team arbeitet

eng mit Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Verpackungslösungen zu entwickeln

und einen schnellen, zuverlässigen Service zu gewährleisten. Dank der

strategischen Lage der Werke in Zentraleuropa profitieren Kunden von kurzen

Transportwegen, zügigen Lieferzeiten und einer resilienten Lieferkette.



Die Expertise von FOLBB in spezialisierten Barriere Beschichtungen stärkt die

Fähigkeit des Unternehmens, individuellen Anforderungen seiner Kunden zu

erfüllen um funktionale, nachhaltige Verpackungen anzubieten.



Mit Optimismus in die Zukunft



Angesichts der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen und plastikfreien

Verpackungen ist FOLBB bestens aufgestellt, um diesen wachsenden Anforderungen

gerecht zu werden. Mit einem Fokus auf innovative Barriere-Technologien,

Kundenzufriedenheit und Umweltverantwortung gestaltet FOLBB eine nachhaltigere

Zukunft für die Verpackungsindustrie.



