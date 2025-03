Micron Technology - Aktie im Rampenlicht - 21.03.2025

Mit einer Performance von -6,74 % musste die Micron Technology Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Micron Technology in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +13,86 % bestehen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,02 % geändert.

Die wichtigsten US-Indizes dürften am Freitag schwach in den sogenannten großen Verfallstag an den Terminbörsen starten. Der gleichzeitige Auslauf von zahlreichen Finanzwetten zum Quartalsende sorgt regelmäßig für höhere Schwankungen. Bislang war …

Die in den USA erwarteten Abschläge bei Micron haben am Freitag auch auf den deutschen Chipkonzern Infineon abgefärbt. Dessen Aktien sackten gegen Mittag auf ihrer jüngsten Talfahrt weiter ab um 3,6 Prozent. Mit zuletzt 33 Euro rutschten sie unter …

Das auf Speichertechnik spezialisierte Unternehmen konnte seinen Gewinn im letzten Quartal mehr als verdoppeln.