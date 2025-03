Börsen Update Europa - 21.03. - OMX Stockholm 30 schwach -1,43 %

Der TecDAX steht aktuell (13:59:56) bei 3.726,40 PKT und fällt um -1,17 %.

Top-Werte: SUESS MicroTec +3,10 %, United Internet +0,97 %, Deutsche Telekom +0,81 %

Flop-Werte: Nagarro -6,04 %, Infineon Technologies -3,96 %, Bechtle -3,68 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:53) bei 5.404,24 PKT und fällt um -0,84 %.

Top-Werte: Iberdrola +1,45 %, Deutsche Telekom +0,81 %, Enel +0,81 %

Flop-Werte: Nordea Bank Abp -6,63 %, Infineon Technologies -3,96 %, Kering -3,35 %

Der ATX steht aktuell (13:59:55) bei 4.259,17 PKT und fällt um -0,02 %.

Top-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +4,76 %, UNIQA Insurance Group +1,04 %, Immofinanz +0,80 %

Flop-Werte: Verbund Akt.(A) -3,77 %, Andritz -2,36 %, voestalpine -2,00 %

Der SMI bewegt sich bei 13.032,98 PKT und fällt um -0,64 %.

Top-Werte: Swisscom +1,09 %, Roche Holding +1,02 %, Novartis +0,32 %

Flop-Werte: Sika -2,30 %, Givaudan -2,29 %, Holcim -1,51 %

Der CAC 40 steht bei 8.026,46 PKT und verliert bisher -0,75 %.

Top-Werte: BNP Paribas (A) +0,68 %, Air Liquide +0,66 %, Carrefour +0,26 %

Flop-Werte: STMicroelectronics -3,64 %, Kering -3,35 %, Renault -3,16 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.620,63 PKT und verliert bisher -1,43 %.

Top-Werte: Tele2 (B) +3,84 %, Telia Company +1,68 %, SSAB Registered (A) +1,44 %

Flop-Werte: Nordea Bank Abp -6,63 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -2,46 %, AstraZeneca -1,77 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (12:44:51) bei 4.184,00 PKT und fällt um -0,60 %.

Top-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap +2,53 %, Viohalco +0,83 %, Coca-Cola HBC +0,34 %

Flop-Werte: Piraeus Port Authority -2,01 %, ALPHA SERVICES AND HOLDINGS -1,99 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings -1,81 %