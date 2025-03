ANGELs führende Wasseraufbereitungstechnologie beeindruckt globale Medien auf der Aquatech Amsterdam

ANGEL, ein professioneller Anbieter von Wasseraufbereitungslösungen, erregte mit bahnbrechenden Innovationen großes Medieninteresse. Renommierte Medien wie The London Economic und NL Times berichteten über die fortschrittlichen Technologien von ANGEL. NL Times lobte die technologischen Fähigkeiten und Innovationsbemühungen von ANGEL und hob die umfassende Zusammenarbeit des Unternehmens mit globalen Forschungseinrichtungen bei der Entwicklung intelligenter Wasserreinigungslösungen hervor. Die Anerkennung durch niederländische Medien, einem weltweit führenden Unternehmen in der Wasseraufbereitung, unterstreicht die robuste technologische Stärke von ANGEL.

Influencer besuchten auch den Stand von ANGEL, um die Produkte aus erster Hand zu erleben. Der niederländische Technik-Blogger Martijn Wester lobte den T7 Countertop Ice-Making RO Water Purifier von ANGEL und hob die dreifache Sterilisation (APCM, UV und Wasserionen), die doppelte Eisbereitungsoption, den großen Wassertank und die Selbstreinigungsfunktion hervor, die Haushalten eine integrierte Lösung für sicheres, bequemes und effizientes Trinkwasser bietet.

Internationale Medien und Meinungsbildner spiegeln ANGELs Technologieführerschaft und Markterfolge wider. ANGEL hält derzeit weltweit über 1.000 Patente, hat 27 internationale Innovationspreise erhalten, war an der Ausarbeitung von 20 nationalen und industriellen Standards beteiligt und wurde von acht globalen Behörden zertifiziert.

Die Globalisierungsstrategie von ANGEL beschleunigt sich im Gleichschritt mit dem technologischen Fortschritt. Laut BCC Research wird der globale Markt für Wasseraufbereiter von 2021 bis 2025 eine CAGR von 11,5 % verzeichnen. Im Jahr 2024 gründete ANGEL seinen Hauptsitz in Singapur, um die südostasiatischen Märkte wie Thailand und Indonesien zu erschließen. In diesem Jahr konzentriert sich ANGEL auf den Aufbau eines Modellmarktes in Thailand und die Eröffnung seines ersten Flagship-Stores in Indonesien, um sich strategisch für eine zukünftige globale Expansion zu positionieren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2647087/Angel_Drinking_Water_Industri ...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/angels-fuhrende-wasseraufbereitungstechnologie-beeindruckt-globale-medien-auf-der-aquatech-amsterdam-302408013.html