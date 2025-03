Nike mit weiteren Einbußen - Aktie schwach

Der Kurs der Nike-Aktie sackte am Freitag vorbörslich um fast sieben Prozent und auf den tiefsten Stand seit fünf Jahren. Analysten zeigten sich davon überzeugt, dass der Turnaround ein langwieriger Prozess wird. Matthew Boss von JPMorgan erklärte, er rechne weiterhin mit einer Konstellation "krabbeln, gehen, rennen", wobei das Geschäftsjahr 2025 in die erste Phase gehöre. Piral Dadhania zeigte sich von den Quartalszahlen darin bestätigt, dass es zu früh für den Kauf der Aktien sei. Deutlich fiel die Kritik von Jay Sole von der UBS aus: Der Bericht sei eine Enttäuschung.

BEAVERTON (dpa-AFX) - Der Sportartikel-Riese Nike hat auch unter seinem neuen Chef mit Rückgängen zu kämpfen. Während das Unternehmen seit einiger Zeit versucht, alte Lagerbestände abzubauen, bekommt es die nun die Auswirkungen eines sich ausweitenden Handelskonflikts zu spüren. Nachdem der Adidas-Konkurrent im vergangenen Jahr ein Umbauprogramm angestoßen hatte, stellte er bei der Vorlage der Quartalszahlen am Donnerstag weitere Umsatz- und Ergebnisrückgänge für das laufende Quartal in Aussicht.

Im dritten Geschäftsquartal sanken die Erlöse im Jahresvergleich um neun Prozent auf 11,3 Milliarden US-Dollar (10,4 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Abend zuvor mitgeteilt hatte. Nike übertraf damit leicht die Erwartungen der Analysten, die im Schnitt mit gut elf Milliarden Dollar gerechnet hatten. Unterm Strich fiel der Quartalsgewinn um 32 Prozent auf 794 Millionen Dollar. Beim Gewinn pro Aktie übertraf Nike mit 54 US-Cent aber sehr deutlich die Analysten-Prognose von 29 Cent.

Allerdings zeigte sich das Management um Konzernchef Elliott Hill in einer Analystenkonferenz zurückhaltend mit Blick auf die weitere kurzfristige Entwicklung. So erwarte Nike einen starken Rückgang der Bruttomarge im laufenden Quartal im Vergleich zum Vorjahr. Dies sei teilweise auf US-Zölle auf Produkte aus China und Mexiko zurückzuführen. Beim Umsatz geht das Unternehmen im Schlussabschnitt von Rückgängen im mittleren Zehn-Prozent-Bereich aus.

Der langjährige Nike-Manager Hill war im Oktober aus dem Ruhestand zurückgekehrt. Er will das Unternehmen nach einem schwierigen Jahr mit sinkenden Umsätzen und Entlassungen wieder auf Wachstumskurs bringen. So will sich Nike künftig wieder vermehrt auf Sport konzentrieren und das Geschäft mit dem Handel verbessern. Diese Änderung im Produktmix dürfte im kommenden Geschäftsjahr 2025/26 zu einem Rückgang des Onlinegeschäfts im zweistelligen Prozentbereich führen, kündigte Finanzvorstand Matt Friend an.

Im Dezember hatte Hill einen Umbauplan vorgelegt, der das Wachstum wieder ankurbeln soll. Demnach soll sich das Unternehmen auf Sportarten wie Laufen, Basketball und Fußball konzentrieren. Nike verlagert außerdem Marketinggelder von klickstarken digitalen Anzeigen auf größere Sportkampagnen. Im vergangenen Quartal wurden den Angaben zufolge acht Prozent mehr für Marketing ausgegeben.

Derweil versucht der Konzern, veraltete Ware mit hohen Rabatten abzuverkaufen, da die Nachfrage nach einigen seiner größten Sneaker-Marken nachlässt. Die Lagerbestände sanken den Angaben zufolge im Berichtszeitraum um zwei Prozent. Finanzvorstand Matt Friend erklärte jedoch, diese Werte blieben "in allen Kategorien erhöht".

Derweil halten sich Verbraucher mit Ausgaben wegen des schwächeren konjunkturellen Umfeldes vermehrt zurück. Besonders China ist eine Schwachstelle: Die Umsätze dort blieben hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Die Entwicklung in Nordamerika und der Region, die Europa, Afrika und den Nahen Osten umfasst, fiel jedoch besser aus als erwartet.

In der Telefonkonferenz mit Analysten sagte Friend, dass "geopolitische Dynamiken, neue Zölle, volatile Wechselkurse und Steuervorschriften" derzeit für Unsicherheit sorgten. So lag der Anteil der Schuhe, die Nike in China produziert, im vergangenen Geschäftsjahr bei 18 Prozent. Einer Unternehmenswebsite zufolge verfügt Nike über 117 Produktionsstandorte in China und acht in Mexiko, was Nike bei der Zollpolitik Donald Trumps angreifbar macht./nas/stw/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,62 % und einem Kurs von 61,04 auf Tradegate (21. März 2025, 14:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um -6,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,92 %. Die Marktkapitalisierung von Nike (B) bezifferte sich zuletzt auf 71,87 Mrd.. Nike (B) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,22USD. Von den letzten 9 Analysten der Nike (B) Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 115,00USD was eine Bandbreite von +4,39 %/+87,57 % bedeutet.