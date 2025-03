CATL und Ellen MacArthur Foundation gründen strategische Partnerschaft zur Förderung der Kreislaufwirtschaft für Batterien

Eurike schrieb 21.02.25, 01:26

Stifel hält an Kaufempfehlung für HudBay Minerals fest, Kursziel bei 16,50 Kanadische Dollar

Die Analysten von Stifel bekräftigten am Mittwoch ihre Kaufempfehlung für die Aktien von HudBay Minerals (HBM:CN) (NYSE: HBM) und behielten ihr Kursziel von 16,50 Kanadische Dollar bei. Laut einer Analyse von InvestingPro erscheint HudBay Minerals auf dem aktuellen Niveau unterbewertet, mit soliden Fundamentaldaten, die durch eine "HERVORRAGENDE" Bewertung der finanziellen Gesundheit untermauert werden. Die Analysten hoben die starke Quartalsleistung von HudBay Minerals hervor, die mit einem Cashflow pro Aktie (CFPS) von 0,59 US-Dollar die Erwartungen der Analysten von 0,53 US-Dollar pro Aktie übertraf. Dies wurde durch einen Rekord-Quartalswert beim freien Cashflow (FCF) von 149 Millionen US-Dollar unterstützt. Die beeindruckende Leistung des Unternehmens spiegelt sich in einem Umsatzwachstum von 44,67% im Jahresvergleich und einer robusten Free-Cashflow-Rendite wider, wie InvestingPro berichtet.



Die Goldproduktion des Unternehmens lag mit 94.000 Unzen deutlich über den erwarteten 80.000 Unzen. Trotz dieser positiven Ergebnisse zeigte die Aktie von HudBay Minerals eine unterdurchschnittliche Performance, was auf die Reaktion des Marktes auf den Ausblick für 2025 zurückzuführen ist. Dieser deutete auf eine Kupfer- und Goldproduktion hin, die 11% bzw. 10% unter dem Konsens für 2025 lag, hauptsächlich aufgrund einer geringeren erwarteten Produktion aus dem Pampacancha-Projekt in Peru.



Die Stifel-Analysten wiesen darauf hin, dass HudBay Minerals derzeit mit einem Kurs-Cashflow-Verhältnis (P/CF) gehandelt wird, das 3,2 Punkte unter dem seiner Mitbewerber liegt, was unter dem Zweijahres-Durchschnitt von 2,5 Punkten liegt. Diese attraktive Bewertung wird durch ein EV/EBITDA-Verhältnis von 5,12x und starke Wachstumsaussichten weiter unterstützt, wie in einer von 12 Schlüsselinvestmenterkenntnissen auf InvestingPro hervorgehoben wird. Sie deuten an, dass eine Rückkehr zum durchschnittlichen Multiple einen Aktienkurs von 12,50 Kanadische Dollar implizieren könnte. Stifel hält den aktuellen Abschlag für nicht gerechtfertigt, insbesondere angesichts der verbesserten Bilanz des Unternehmens. HudBay Minerals weist nun ein Verschuldungsverhältnis von 0,6 auf, eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr.





Die gestärkte Bilanz wird als Schlüsselfaktor für eine glaubwürdigere Wachstumsstory gesehen, insbesondere mit dem Copper World-Projekt. Stifel erwartet eine Partnerschaftsankündigung für Copper World innerhalb der nächsten vier bis sechs Monate und empfiehlt, die Aktien von HudBay Minerals bei der aktuellen Schwäche zu kaufen. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,05 Milliarden US-Dollar und soliden Fundamentaldaten gehört HudBay Minerals zu den über 1.400 Unternehmen, die von umfassenden Pro Research Reports abgedeckt werden, die detaillierte Analysen und umsetzbare Erkenntnisse für fundierte Investitionsentscheidungen bieten.



In anderen aktuellen Nachrichten gab Hudbay Minerals Inc. bekannt, dass es die letzte wichtige Genehmigung für sein Copper World-Projekt in Arizona erhalten hat. Die Luftqualitätsgenehmigung, die vom Arizona Department of Environmental Quality erteilt wurde, vervollständigt die erforderlichen staatlichen Genehmigungen und ermöglicht den Fortschritt des Projekts. Es wird erwartet, dass diese Entwicklung Hudbays jährliche Kupferproduktion um über 50% steigern wird, mit einer erwarteten Produktion von 85.000 Tonnen Kupfer jährlich über eine Minenlaufzeit von 20 Jahren. Das Unternehmen hat auch eine Finanzierungsstrategie skizziert, die eine endgültige Machbarkeitsstudie und einen vorsichtigen Finanzierungsansatz beinhaltet, wobei ein Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA von weniger als 1,2 und ein Mindestbarguthaben von 600 Millionen US-Dollar beibehalten werden soll.



Darüber hinaus hat Hudbay Minerals David S. Smith zum neuen Vorsitzenden des Verwaltungsrats ernannt, wirksam ab dem 01.01.2025. Dies folgt auf den Rücktritt von Stephen A. Lang aus gesundheitlichen Gründen, obwohl Lang weiterhin als unabhängiger Direktor tätig sein wird. Smith, mit fast vier Jahrzehnten Erfahrung in der Bergbauindustrie, hatte zuvor leitende Positionen bei Finning International Inc., Placer Dome Inc. und PriceWaterhouseCoopers inne. Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen Hudbays anhaltendes Engagement für Wachstum und strategische Führung im Bergbausektor.







