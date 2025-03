Berlin (ots) - Heathrow-Ausfall: Über 9.000 Passagiere betroffen - ADV fordert

bessere Absicherung der Verkehrsinfrastruktur



Aufgrund eines Brandes in einem nahegelegenen Umspannwerk ist der Flughafen

Heathrow seit heute Morgen vollständig geschlossen. Die Schließung des Londoner

Flughafens wegen eines Stromausfalls hat Auswirkungen auf den Flugverkehr nach

und von Deutschland.



Hierzu erklärt ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel:"Knapp 100 Flüge finden

täglich zwischen einem deutschen Flughafen und London-Heathrow statt. Ein Teil

der Flüge wird nach London-Gatwick und London-Stansted umgeleitet werden können.

Dennoch rechnet der Flughafenverband ADV mit über 50 Flügen und rund 9.000

betroffenen Passagieren, die aufgrund des Stromausfalls in Heathrow nicht

fliegen können. Die ADV empfiehlt allen Fluggästen sich frühzeitig mit Ihrer

Airline in Verbindung zu setzen und sich über den Flugstatus zu informieren."





Und Beisel weiter:



"Der Vorfall zeigt, dass trotz aller Vorkehrungen und Redundanzen kritische

Infrastrukturen verwundbar sind. Ein Flughafen kann sich nicht vollständig

selbst versorgen und ist auf externe Versorgungsnetzwerke angewiesen. Das

künftige Gesetz zum Schutz kritischer Infrastrukturen in Deutschland

(KRITIS-Dachgesetz) muss daher insbesondere diese Netzwerke fokussieren, auf die

Betreiber der Verkehrsinfrastrukturen selbst keinen Einfluss haben. Es gilt

volkswirtschaftlichen Schaden durch Stillstand zu verhindern. Dafür muss das

Gesetz auch den Rahmen schaffen, die Betreiber finanziell zu unterstützen und

den Ausbau der Verkehrswende zu ermöglichen. Die Rolle der Kritischen

Infrastruktur darf nicht ausschließlich mit Pflichten zu Investition oder

Reporting verbunden sein. Der Bund muss ihre Rolle auch positiv würdigen und

ihre Sicherheit aktiv unterstützen. Das neu geschaffene Sondervermögen für die

Infrastruktur in Deutschland öffnet hierfür den nötigen Spielraum."



Für den Hintergrund



Gibt es rechtliche Regeln bei der Stromversorgung eines Flughafens?



International und luftfahrtspezifisch regeln die Internationale

Zivilluftfahrtorganisation ICAO und für Europa die EASA die Vorgaben für die

Stromversorgung der flugbetrieblich wichtigen Systeme. Die Vorgaben sind für

Flughafenbetreiber und Flugsicherung verbindlich. Die redundante Stromversorgung

aller kritischen Systeme auf den Flugbetriebsflächen ist vorgeschrieben. Fällt

die primäre Stromversorgung aus, übernimmt sofort die sekundäre Versorgung.



Wo finde ich Regelungen auf europäischer und internationaler Basis?



ICAO-Annex 14: Kapitel 8 "Elektrische Systeme" regelt Pflichten der Flughäfen

zur Vorhaltung von redundanten Versorgungssystemen für die flugbetrieblich

wichtigen Navigations- und Befeuerungsanlagen im Rahmen des Flugbetriebs.



ICAO Aerodrome Design Manual Part 5 Electrical Systems: Das ist eine dem

ICAO-Annex 14 zugeordnete Designvorgabe für die Details der Stromversorgung.

Darin werden Varianten der Redundanzversorgung sowie eine Auflistung der zu

versorgenden Betriebselemente aufgezeigt. Auch die Umschaltzeit vom Primär- auf

ein Sekundärsystem ist geregelt.



EASA Flughafenverordnung VO(EU) 2014/139: Sie regelt in einem Anhang (CS

ADR-DSN.S.880) ebenfalls die Grundsätze für die mit einer

Sekundärstromversorgung zu versehenden Flugsicherungs-, Meteorologie- und

Befeuerungselemente eines Flughafens.



Gibt es zusätzliche nationale Regelungen?



Ergänzend zu den internationalen/europäischen Regelungen werden in Deutschland

für Terminals als öffentliche Gebäude je nach baulicher Erfordernis Notsysteme

für temporäre Stromausfälle vorgehalten. Die Rechtsgrundlagen für die

Stromversorgung (z. B. in den Flughafenterminals) ist durch das in

Landesverantwortlichkeit bestehende Baurecht geregelt. In den sog.

Landesbauordnungen werden die einschlägigen Vorschriften verbindlich geregelt.

Dazu gehören im Zusammenhang mit der Stromversorgung auch zahlreiche weitere

Normen und VDE-Vorschriften. Zudem regeln die Versammlungsstättenrichtlinien der

Bundesländer technische und betriebliche Rahmenbedingungen für öffentliche

Gebäude auch in Bezug auf die Stromversorgung.



