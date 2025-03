Verluste am großen Verfallstag - Dax im Konsolidierungsmodus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum großen Verfall an den Terminbörsen hat sich die Stimmung am deutsche Aktienmarkt weiter eingetrübt. Der Leitindex Dax fiel bis zum frühen Freitagnachmittag um 0,93 Prozent auf 22.785,42 Punkte. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Minus von fast ein Prozent an.

Am großen Verfallstag laufen Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen aus. Vom "großen Verfall" sprechen Börsianer, wenn Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien am selben Tag verfallen. Dadurch kann es zu deutlichen Kursschwankungen kommen.