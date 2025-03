EBANX ernennt Robert-Jan Lieben zum neuen VP in Europa, um den elektronischen Handel zwischen der EU und Schwellenländern zu fördern

AMSTERDAM und CURITIBA, Brasilien, 21. März 2025 /PRNewswire/ -- Mit Blick auf das exponentielle Wachstum der Schwellenländer, in denen das Volumen der Online-Verkäufe bis 2027 voraussichtlich 1,3 Billionen USD übersteigen wird, schauen europäische Unternehmen auf Länder wie Brasilien, Mexiko, Kolumbien, Nigeria, Südafrika und Indien, um ihre Geschäfte anzukurbeln. In diesem Zusammenhang gibt EBANX , ein globaler, auf Schwellenländer spezialisierter Payments Service Provider (PSP), Robert-Jan Lieben als neuen Vizepräsident für Handel in Europa bekannt.

Mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Zahlungsverkehrsbranche wird Lieben bei EBANX Partnerschaften mit europäischen Technologieunternehmen leiten, die ihre Geschäfte auf die am schnellsten wachsenden digitalen Märkte der Welt ausweiten: Lateinamerika, Afrika und Indien

Als ehemaliger PayPal-Direktor mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Entwicklung neuer Geschäftsfelder und fundierten Kenntnissen der Zahlungsverkehrsbranche kommt Lieben zu EBANX, um die Verbindung des Fintechs mit europäischen Unternehmen zu stärken, die bereits zu den wichtigsten Händlern des PSP zählen. Die Ankündigung folgt auf andere strategische Schritte in der Region, wie z. B. die Eröffnung des 7. EBANX-Zahlungsgipfels, der im vergangenen September in Barcelona, Spanien, stattfand. Von Amsterdam aus wird er eine strategische Rolle bei der Unterstützung der internationalen Expansion europäischer Unternehmen in die weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Märkte übernehmen: Lateinamerika, Afrika und Indien.

„Was mich an dieser neuen beruflichen Herausforderung am meisten reizt, ist die Vertretung eines PSP, der nicht nur die Zahlungsabwicklung anbietet, sondern auch ein umfassendes Verständnis der lokalen Vorschriften, der Verbraucherpräferenzen und der Marktdynamik, die für den Erfolg entscheidend sind", sagte Lieben, der neue VP für Handel in Europa von EBANX.

Am schnellsten wachsende digitale Märkte

Die Daten von Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), die in der neuen Ausgabe von Beyond Borders, der jährlichen umfassenden Studie von EBANX über Zahlungstrends in Schwellenländern, vorgestellt werden, zeigen genau, wie vertikale Bereiche, in denen europäische Unternehmen stark vertreten sind, in den Schwellenländern beschleunigt wachsen.