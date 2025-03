Hellofresh nach Kapitalmarkttag weiter unter Druck

DerHamburger1 schrieb 14.03.25, 10:15

Und trotzdem kaufen die Leute auch Chips und Schokolade und Nestle ist 232 Mrd. EUR schwer. Ich persönlich denke, dass der Einfluss von Ernährung auf die Gesundheit und das Wohlempfinden nur eine gutgeölte Marketingmasche ist, um möglichst teures Gemüse und Brot zu verkaufen. Es kann mir keiner erzählen, dass das Brot für 8 EUR in Hamburg Eppendorf jetzt sooooo gesund und sooooo gut schmeckt, dass es den Aufpreis wert ist. Es gibt halt einen gewissen Kundenkreis, die soviel Geld zur Verfügung haben, dass sie sich so etwas leisten wollen. Man kann ja auch eine Erdbeere für 13 EUR oder Dubai Schokolade für 20 EUR verkaufen. Wenn man sieht dass die heute 100jährigen einen Weltkrieg mit extremer einseitiger Ernährung überstanden haben und die 50er und 60er Jahre jetzt auch, zumindest in weiten Teilen von Deutschland, nicht das Schlaraffenland waren... Und trotzdem werden die Leute alt.



Letztlich verkauft HF seine Produkte auch nur als gesunde Alternative. Und bei über 7 Mrd. EUR Umsatz funktioniert das auch ganz gut. Marketing ist der entscheidende Faktor. Wenn Melody auf Instagram davon trötet, wie gut ihr das Essen schmeckt, dann glauben das Ihre Follower und probieren es aus. Nur ist eben das Potential dann doch begrenzt. Das sollte jedem klar sein. ecommerce hat nicht die klassische Kundenbindung. Da hopsen die Kunden von einem Produkt zum nächsten. Am Ende bleiben dann eine gewisse Anzahl von Stammkunden übrig. Das Blöde ist, man weiß nicht wie viel. Letztlich wird RTE auch nur den Weg der Kochboxen gehen. Viele werden es ausprobieren, einige bleiben dabei. Nach einem Umsatz-Peak folgt der Abschwung. Bleibt nur zu hoffen, dass HF die nächste Rakete schon im Kopf hat...