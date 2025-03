Carnival Cruises: Diese Zahlen sorgen für neuen Schwung auch bei TUI!

Wenngleich die Rallye in diesem Jahr angesichts der unsicheren Wirtschafts- und Konjunkturaussichten ins Stocken geraten ist, blickt die Carnival-Aktie mit einem Plus von rund 26 Prozent auf erfolgreiche 12 Monate zurück. Diese Bilanz wurde vor dem Wochenende zeitweise deutlich eingetrübt, doch inzwischen hat sich die Aktie erholt – und auch bei TUI für einen Vorzeichenwechsel gesorgt.

Umsatz- und Gewinnerwartungen geschlagen

Gegenüber dem Vorjahresquartal erzielte das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 7,4 Prozent. Die von Analysten geschätzten 5,74 Milliarden US-Dollar konnten mit einem Umsatz von 5,81 Milliarden US-Dollar übertroffen werden. Das Wachstum ging vor allem auf die um 7 Prozent gesteigerte Anzahl an beförderten Passagieren zurück.

Die Gewinnerwartungen konnten von Carnival recht deutlich geschlagen werden. Der Analystenkonsens von 0,02 US-Dollar je Aktie wurde um 11 Cent überboten, sodass das Unternehmen ein bereinigtes Gewinnergebnis von 0,13 US-Dollar pro Anteilsschein präsentieren konnte.

Ein Nettogewinn gelang dem Konzern jedoch nicht. Der auf die Anteilseigner entfallende Verlust betrug in den vergangenen drei Monaten 78 Millionen US-Dollar. Im Jahr zuvor waren es mit -214 Millionen US-Dollar allerdings fast dreimal so viel.

Gemischte Prognose, zwischenzeitliche Enttäuschung

Für 2025 stellte der Konzern ein bereinigtes EBITDA-Ergebnis in Höhe von 6,7 Milliarden US-Dollar in Aussicht, was gegenüber 2024 eine Verbesserung um 10 Prozent bedeuten würde. Davon sollen auf das kommende Quartal 1,3 Milliarden US-Dollar entfallen.

Den bereinigten Gewinn pro Aktie veranschlagt Carnival Cruises für das Gesamtjahr mit 1,83 US-Dollar, was um 6 Cent über den Erwartungen lag. Dafür prognostizierte das Management mit einem Ertragsergebnis von 0,22 US-Dollar je Anteilsschein für das kommende Quartal 1 Cent weniger als Experten erwartet hatten. Das sorgte zunächst für Enttäuschung.

Aktie macht Verluste wett, zieht TUI mit nach oben

Eröffnete die Carnival-Aktie zunächst schwach und startete mit einem Kurs von unter 20 US-Dollar in den Handel, konnte sie sich am Freitagnachmittag stetig erholen und schließlich das Vorzeichen wechseln. Trotz der geringfügig unter den Erwartungen liegenden Schätzung für das kommende Quartal wird das Unternehmen für seine Fortschritte gelobt.

Dazu gehört auch der fortgesetzte Abbau der turmhohen Verbindlichkeiten. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr konnte Carnival Cruises die langfristigen Schulden um 11 Prozent auf 25,49 Milliarden US-Dollar reduzieren. Damit hat das Unternehmen seit dem Peak bei 32,67 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal 2023 bereits über 7 Milliarden US-Dollar an Schulden zurückzahlen können.

Der insgesamt stabile Ausblick für das Gesamtjahr hat Investoren auch bei der TUI-Aktie veranlasst zuzugreifen. Handelte die Aktie wie schon am Vortag mit Verlusten, konnte sie am Freitagnachmittag zwischenzeitlich das Vorzeichen wechseln. Damit bleiben die Chancen auf das Überspringen einer wichtigen Hürde gewahrt.

Fazit: Potenzielle Einstiegschance

Gegenüber dem 52-Wochen-Hoch bei 28,72 US-Dollar hat die Carnival-Aktie in den vergangenen Wochen deutlich zurückgesetzt. Die Einbußen betrugen zeitweise rund ein Drittel. Das aber hat die Bewertung der Aktie wieder interessant werden lassen. Auf Basis der unternehmenseigenen Schätzung ist Carnival Cruises für 2025 mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,5 bewertet. Das liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 15,1.

Wer als Investor bereit ist, die Risiken, die durch die noch immer hohe Verschuldung sowie die unsicheren Wirtschaftsaussichten in den USA in Kauf zu nehmen, für den könnte der kräftige Rücksetzer nach den insgesamt zufriedenstellenden Zahlen am Freitag eine aussichtsreiche Einstiegsgelegenheit bedeuten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Carnival Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 19,58EUR auf Tradegate (21. März 2025, 17:27 Uhr) gehandelt.