Korrektur im Dax könnte weitergehen - Konjunkturdaten im Fokus

morgenerstmals - ich handle nur grosse aktien und die 3 indizien: dax dow nasd100und ich versuche ab jedem frühmorgen zu entscheiden was ist am meistens vielversprechendda ich genetisch bekommen habe um 6.00 aufzustehen , gibt es genug zeitmit hilfe von IG Markets nachts Geschehen bis 7.30 zu grübelnheute 3f komponente dabei - meistens macht das das ganze einfacherkommt so ein tag ist man sich wie immer nicht mehr so sicherzuerst nasd100statt hoch wie gehofft jetzt 25 punkte üN tiefernachtstief 19640 gerade unterboten - dort gehe ich erste longs falls der kurs ....steigende trendlinie begrenzt die verluste auf 19620 etwadie wichtigen 5 minuten indikatoren deuten jetzt auf abgabenwiderstandslinie bei 19560 soll nicht unterschritten werden ? - momentan kurs 19647nach oben drohen 19710