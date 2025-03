Mercedes-Benz zahlt teils 500.000 Euro Abfindung

vonHS schrieb 05.03.25, 15:08

Mercedes-Benz erhält Genehmigung zur Erprobung spezieller Markierungsleuchten für automatisiertes Fahren in Deutschland, als erstes EU-Land.



Dabei etabliert Mercedes-Benz Türkis als Farbe des automatisierten Fahrens.



Die Markierungsleuchten sind in den USA seit Ende 2023 in Nevada und Kalifornien in der Testphase. Deutschland ist jetzt das erste EU-Land, in dem die Erprobung dieser Technologie gestattet ist.



https://media.mercedes-benz.com/article/1c19e612-5fe0-4f87-8a21-4dc45bbc2797