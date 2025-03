Beben an türkischen Finanzmärkten geht weiter

ISTANBUL (dpa-AFX) - Die Finanzmärkte in der Türkei kommen nach der Inhaftierung des Bürgermeisters von Istanbul und Rivalen von Staatschef Recep Tayyip Erdogan nicht zur Ruhe. Kurz vor dem Wochenende kam es erneut zu einem Ausverkauf von türkischen Aktien und Staatsanleihen. Die Verluste sind am Freitag zum Teil stärker ausgefallen als am Mittwoch, als die Verhaftung des Erdogan-Konkurrenten die türkischen Finanzmärkte unter enormen Druck gesetzt hatte.

Der Leitindex der Istanbuler Börse, der Borsa Istanbul (BIST) 30, weitete seinen Kursrutsch bis zum frühen Nachmittag aus und fiel zuletzt um 7,5 Prozent. Damit erreichte er das tiefste Niveau seit November vergangenen Jahres. Bereits am Mittwoch hatte es ähnlich starke Kursverluste am türkischen Aktienmarkt gegeben. Vor der Verhaftung des Istanbuler Bürgermeister hatte sich der BIST 30 noch an seinen Rekord vom Juli 2024 herangepirscht. Seither ging es mit dem Kursbarometer um mehr als 17 Prozent bergab.