AKTIE IM FOKUS Fuchs am MDax-Ende - Schlussquartal und Ausblick enttäuschen Durchwachsene Jahreszahlen und eine enttäuschende Prognose haben die Aktien des Schmierstoffherstellers Fuchs am Freitag auf Talfahrt geschickt. Am Nachmittag verloren sie 8,1 Prozent auf 45,40 Euro und waren schwächster Wert im MDax . Außerdem …