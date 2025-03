pferdewetten.de AG (von Montega AG): Kaufen

Schmitti123 schrieb 26.02.25, 02:05

da hat man wohl den 1 März mit dem 31 März verwechselt.

Sporty- spätestens nach deiner Mitteilung das du ja kein bezahlter Schreiber wärst, sondern ein Gott des Brachenwissens und Kämpfer der Gerechtigkeitsliga bist der hier wegen einer Fehlinvestition in mybet alle warnen möchte selbiges zu erleben. bist du leider in meinen Augen extremst unglaubwürdig geworden , denn wer in den wohl größten Schrotthaufen der je börsennotiert war im Wettbereich investiert war kann einfach kein Branchenexperte sein- Punkt.. Du zweifelst in der Vergangenheit z.b immer wieder den Planhold der Gesellschaft an das dieser viel zu hoch wäre nun liegt er wohl deutlich über Plan und das seit 5 Monaten ! und du stellst das als Zufall dar. Den nicht ganz so firmen Kennern des Sportwettmarktes sei zudem gesagt das wirklich jeder mit Expertise quasi monatlich ein lukratives Jobangebot bekommt- da gute Leute auch in dieser Branche das Nadelöhr sind. Wo arbeitet also Sporty- vieleicht wissen wir das ja schon bald :-) Ich persönlich fand die HV war wirklich transparent und ich habe vernommen das der WP wohl wegen einem Fehlverhalten eines MA direkt das große Fass des systemischen Betrugs in der Fa aufgemacht hat- das hat immensen wirtschaftlichen Schaden verursacht und auch beim Aktionärsvertrauen. Ich denke spätestens Mitte/Ende 2025 wenn man alle Baustellen abgearbeitet hat, sollte man sich den Haftungsfragen des Wp`s im Nachgang widmen. Ich persönlich habe mal einen ähnlichen Fall erlebt mit einem unsäglichen WP und am Ende vor Gericht gewonnen und es gab immerhin die Rechnung komplett zurück. Hofer hat in der HV gesagt das der WP systemischen Betrug vermutete, (sicherlich aus persönlicher Haftungsangst nach dem Fall Wirecard )der sich als völlig nichtig herausstellte nach einer extremst teuren Sonderprüfung- es gilt sicherlich die Frage zu stellen inwiefern hier der WP völlig an der Realität vorbei gestützt durch Unkenntnis der Branche fahrlässig agierte und die Gesellschaft zu der Sonderprüfung die wohl 5 Jahre rückwirkend stattfand und viele Monate dauerte nötigte. Bis dahin warte ich die Zahlen zum 1 Q 2025 ab und gebe dann eine Schätzung für 2025 ab. was das operative Geschäft , also den kern der Fa angeht bin ich nach der HV sehr zuversichtlich gestimmt. Sollte nach ersten schwarzen Zahlen das Vertrauen im Markt zurückkommen wird man sicherlich eine starke Performance hinlegen.