Macron und Pavel verurteilen russischen Angriff auf Odessa

KIEW/ODESSA (dpa-AFX) - Ein schwerer russischer Drohnenangriff auf die ukrainische Hafenstadt Odessa belegt nach Auffassung des tschechischen Präsidenten Petr Pavel, dass Moskau wenig Interesse an einer Waffenruhe hat. Der Ex-Nato-General hatte die Schwarzmeerstadt am Abend des Angriffs am Donnerstag besucht. Am Tag danach traf er in Kiew ein.

Während Pavels Gesprächen in Odessa habe Russland die Stadt in drei Wellen mit Kampfdrohnen angegriffen, schrieb der ukrainische Vizeregierungschef Oleksij Kuleba auf Telegram. Die tschechische Seite betonte, der Präsident sei stets "in sicherer Entfernung" gewesen.