Boeing sticht Lockheed Martin im Rennen um US-Kampfflugzeugauftrag aus

NEW YORK (dpa-AFX) - Boeing hat Insidern zufolge den Rüstungsrivalen Lockheed Martin beim Rennen um den Auftrag für ein US-Kampfflugzeug der nächsten Generation ausgestochen. US-Präsident Donald Trump werde noch an diesem Freitag eine entsprechende Entscheidung bekannt geben, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Insgesamt sei zwar wenig zum Projekt bekannt, doch hätten Budget-Zahlen im vergangenen Jahr gezeigt, dass die US-Luftwaffe bis 2029 mehr als 20 Milliarden US-Dollar für die Entwicklung der nächsten Generation von Kampfflugzeugen eingeplant habe, so Bloomberg weiter.

Für Boeing wäre der Auftrag ein kleines Comeback, nachdem es Anfang des Jahrtausends das F-35-Programm an Lockheed Martin verloren hatte. Die Aktien von Boeing legten auf die Nachrichten hin um mehr als vier Prozent zu, die von Lockheed Martin knickten um mehr als 5 Prozent ein./mis/ngu