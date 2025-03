DZ BANK stuft NIKE INC auf 'Kaufen' Die DZ Bank hat den fairen Wert für Nike nach Zahlen von 84 auf 81 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der US-Sportartikelhersteller habe gut abgeschnitten, schrieb Analyst Aristotelis Moutopoulos in einer am Freitag …