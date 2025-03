UBS belässt Salzgitter auf 'Neutral' - Ziel 19 Euro

VisionEye schrieb heute 11:40

....Aussicht auf Militäraufträge



Neue Chancen rechnet sich das Unternehmen nun in den Bereichen Verteidigung und Infrastruktur aus, wo die kommende Bundesregierung massive Investitionen in Milliardenhöhe plant. "Das Thema Defense wird eine größere Bedeutung bekommen und daran werden wir und wollen wir partizipieren", sagte Groebler. Dabei gehe es etwa um Sicherheitsstahl oder auch um Rohre für Militärfahrzeuge. Salzgitter habe dazu nun eine Taskforce gegründet, die das intern koordiniere.



Mit Blick auf das zusammen Thyssenkrupp betriebene Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) schloss Groebler eine Komplettübernahme durch Salzgitter erneut aus. Die Stahlsparte von Thyssenkrupp will sich von der Beteiligung trennen, der Kaufinteressent hatte die Gespräche aber im Februar abgebrochen. "Wir sind jetzt in Gesprächen, was denn ein Alternativszenario sein kann", sagte Groebler.



HKM sei ein wichtiger Zulieferer für Salzgitter. "So ganz ohne Weiteres können wir einer Schließung nicht zustimmen." Gerade für den Ausbau des Verteidigungsgeschäfts seien die Lieferungen von HKM wichtig. Für Salzgitter allein sei HKM, so wie sie heute dastehe, aber "viel zu groß", sagte Groebler. "Von daher ist das sicherlich keine Alternative."/fjo/DP/nas