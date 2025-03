Tarifrunde im Berliner Nahverkehr gescheitert

BERLIN (dpa-AFX) - Die sechste Runde in den Tarifverhandlungen zwischen den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) und Verdi ist gescheitert. Die Gewerkschaft Verdi will nun mit den Vorbereitungen für eine Urabstimmung über unbefristete Streiks beginnen, teilte Verhandlungsführer Jeremy Arndt mit. Diese werde vom 26. März bis zum 4. April andauern. Ein längerer Streik käme also erst im April auf die Berlinerinnen und Berliner zu. Für weitere Arbeitskämpfe trage die Arbeitgeberseite die Verantwortung, betonte Verdi.

BVG schlägt Schlichtung vor