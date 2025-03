ProSiebenSat.1 verkauft Verivox an Moltiply und vereinfacht Konzernstruktur

Unterföhring (ots) -



- Verkauf von Verivox an Moltiply stärkt den Fokus von ProSiebenSat.1 auf das

Kerngeschäft Entertainment

- ProSiebenSat.1 übernimmt Minderheitsbeteiligungen an NuCom Group (ohne

flaconi) und ParshipMeet Group von General Atlantic und wird alleiniger

Eigentümer

- Verkaufsprozess für flaconi wird fortgesetzt; Entscheidung über Veräußerung

liegt künftig allein bei ProSiebenSat.1

- ProSiebenSat.1 passt nach erfolgreichem Verkauf von Verivox den Ausblick für

2025 an



Unterföhring, 21. März 2025. Die ProSiebenSat.1 Media SE hat heute eine Reihe

strategischer Maßnahmen verkündet, die die Konzernstruktur weiter vereinfachen,

die finanzielle Flexibilität erhöhen und den Fokus auf das Kerngeschäft im

Bereich Entertainment verstärken.









ProSiebenSat.1 hat heute eine bindende Vereinbarung mit einem Tochterunternehmen

der Moltiply Group S.p.A. über den Verkauf von Verivox unterzeichnet, der

voraussichtlich noch heute vollzogen wird (Closing). Der Verkauf von Verivox ist

ein wichtiger Meilenstein in der Strategie von ProSiebenSat.1, sich auf das

Entertainment-Geschäft zu fokussieren und die finanzielle Basis des Unternehmens

zu stärken.



Dem Verkauf liegt ein Eigenkapitalwert (equity value) von Verivox von 232 Mio

Euro zu Grunde. Zusätzlich beinhaltet die Vereinbarung eine Earn-out-Komponente

von bis zu weiteren 60 Mio Euro (davon entfallen bis zu 43 Mio Euro auf

ProSiebenSat.1), die an definierte Ertragsziele im Geschäftsjahr 2025 gekoppelt

ist.



Durch den Verivox-Verkauf sowie die zu erwartenden Zuflüsse aus dem Verkauf von

zwei Beteiligungen aus dem SevenVentures-Portfolio wird sich die

Nettoverschuldung von ProSiebenSat.1 um mehr als 250 Mio Euro verringern und den

Pro-forma-Verschuldungsgrad im Jahr 2024 auf leicht über 2,4x reduzieren. Die

Verkaufserlöse sollen zur vorzeitigen Tilgung von Darlehensverbindlichkeiten

verwendet werden, die im April 2027 fällig würden. Damit ist ProSiebenSat.1 auf

einem guten Weg, die Verschuldungsquote mittelfristig auf 1,5x bis 2,5x zu

reduzieren.



Martin Mildner, Finanzvorstand der ProSiebenSat.1 Media SE: "Verivox hat sich

mit ProSiebenSat.1 als Mehrheitsgesellschafter in den vergangenen Jahren sehr

gut entwickelt. Mit unserem Know-how im Markenaufbau haben wir die Bekanntheit

des Unternehmens deutlich gesteigert und das Wachstum beschleunigt. Wir sind

überzeugt, dass Moltiply der ideale neue Eigentümer für die weitere Entwicklung

von Verivox ist."



Marco Pescarmona, Vorsitzender der Moltiply Group S.p.A.: "Wir freuen uns,

Verivox von ProSiebenSat.1 erwerben zu können. Es ist ein Unternehmen, dessen

starke Marke und verbraucherorientierten Ansatz wir sehr schätzen. Dazu genießt Seite 2 ► Seite 1 von 3





