ChangAn Automobile führt CHANG-AN, DEEPAL und AVATR in Europa ein und markiert damit den Beginn einer neuen Ära der Elektrofahrzeuge

MAINZ, Deutschland, 21. März 2025 /PRNewswire/ -- ChangAn Automobile („ChangAn" oder „das Unternehmen"), ein Unternehmen für intelligente, kohlenstoffarme Mobilitätstechnologie, hat seine drei Hauptmarken, CHANG-AN, DEEPAL und AVATR, bei seiner Markteinführungsveranstaltung unter dem Motto „Sharing the Future" in Deutschland offiziell in Europa eingeführt. Dieser Meilenstein markiert eine neue Phase in ChangAns „Vast Ocean Plan" und unterstreicht das Engagement des Unternehmens für technologische Innovation und Nachhaltigkeit. Mit einem vollständig integrierten europäischen Ökosystem, das Forschung, Produktion, Lieferkette, Vertrieb und operatives Geschäft umfasst, vertieft ChangAn seine Verbindung zu europäischen Verbrauchern, indem es in lokale Talente investiert, mit regionalen Partnern zusammenarbeitet und die Zukunft der intelligenten und nachhaltigen Mobilität vorantreibt.

Auf der Veranstaltung präsentierte ChangAn erstmals in Europa den DEEPAL S07 sowie den CHANG-AN E07 und den DEEPAL S05, deren Markteinführung für einen späteren Zeitpunkt geplant ist. Mit seinen Spitzentechnologien in den Bereichen Intelligenz und Elektrifizierung erfüllt ChangAn die europäische Nachfrage nach leistungsstarken Elektrofahrzeugen.

Die technologische Innovation von ChangAn ist weltweit angesehen und wird durch ein globales, kooperatives F&E-System vorangetrieben, das sechs Länder und zehn Standorte umfasst. Mit über 18.000 Mitarbeitern in Forschung und Entwicklung aus 31 Ländern und Regionen, 16 Technologieforschungs- und Produktentwicklungszentren, 17 Technologieunternehmen und 180 Laboren (einschließlich nationaler Labore) positioniert sich das Unternehmen als wichtiger Akteur auf dem europäischen Markt für Elektrofahrzeuge.

Im Rahmen der Markteinführung in Europa verfolgt ChangAn eine strukturierte Markteintrittsstrategie, die sich zunächst auf wichtige Märkte für Elektrofahrzeuge wie Norwegen, Dänemark, Deutschland, die Niederlande und Großbritannien konzentriert. Bis 2028 plant das Unternehmen, auf allen wichtigen europäischen Märkten präsent zu sein. Der europäische Hauptsitz in den Niederlanden wird als zentrale Drehscheibe für die Geschäftstätigkeit dienen. Der Hauptsitz der Vertriebsgesellschaft befindet sich in München, Deutschland. Derzeit beschäftigt das Unternehmen rund 500 Fachkräfte in ganz Europa, darunter erfahrene Designer und Ingenieure aus Italien und Großbritannien. Das Unternehmen möchte seinen lokalen Talentpool weiter ausbauen, um Innovationen voranzutreiben und das Marktengagement zu vertiefen.

„Es ist großartig, hier in Deutschland zu sein", erklärte Zhu Huarong, Vorstandsvorsitzender von ChangAn Automobile.a „ChangAn ist ein offenes und kooperatives Unternehmen, das von einer klaren Mission angetrieben wird: nachhaltige Mobilität voranzutreiben und das Leben der Menschen zu verbessern."

„In diesem Jahr wollen wir weltweit drei Millionen Einheiten verkaufen, davon eine Million elektrisch betriebene Fahrzeuge. Bis 2030 wollen wir jährlich fünf Millionen Fahrzeuge ausliefern, von denen drei Millionen elektrifiziert sein werden. Gemeinsam treiben wir Innovationen für eine bessere Zukunft voran", fuhr Zhu fort.

ChangAn Automobile forciert seine Globalisierung, wobei technologiegetriebene Innovation, intelligente Fertigung und nachhaltige Entwicklung im Mittelpunkt stehen, und strebt den Aufbau einer Automarke von Weltrang an. Diese Markteinführung in Europa markiert einen bedeutenden Schritt in der globalen Präsenz von ChangAn und läutet die nächste Phase seiner globalen Vision ein.

Informationen zu ChangAn Automobile

ChangAn Automobile ist ein Unternehmen für intelligente kohlenstoffarme Mobilitätstechnologie mit einem internationalen Designteam, das aus über 915 Experten aus 31 Ländern besteht, und zu dem verschiedene Marken wie CHANG-AN, DEEPAL, AVATR und die Joint Ventures ChangAn Ford, ChangAn Mazda und JMC gehören. ChangAn verfügt über eine breite und vielfältige Produktpalette, die Personenkraftwagen, Pick-ups und leichte Nutzfahrzeuge umfasst. Mit erweiterten Fähigkeiten und einer industriellen Modernisierung, die durch technologische Innovationen vorangetrieben wird, setzt sich ChangAn Automobile für nachhaltige Mobilitätsinnovationen ein, um eine Automarke von Weltrang zu werden.

