Globale Börsen im Minus: MDAX und SDAX mit stärksten Verlusten

Am heutigen Handelstag verzeichnen alle beobachteten Indizes Verluste. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 22.852,97 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,48%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, fällt um 0,92% auf 28.800,57 Punkte und zeigt damit die stärkste Abwärtsbewegung unter den deutschen Indizes. Der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, notiert bei 16.122,74 Punkten und verliert 0,37%. Der TecDAX, der die Technologiewerte repräsentiert, steht bei 3.747,76 Punkten und gibt um 0,61% nach. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine negative Entwicklung. Der Dow Jones, der die 30 größten börsennotierten Unternehmen der USA umfasst, sinkt um 0,14% auf 41.898,39 Punkte. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen abbildet, verliert 0,21% und steht bei 5.651,35 Punkten. Insgesamt zeigt sich ein durchweg negatives Bild an den internationalen Börsen, wobei der MDAX mit einem Rückgang von 0,92% den größten Verlust verzeichnet, während der Dow Jones mit einem Minus von 0,14% am wenigsten nachgibt.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von der Deutschen Telekom mit einem Anstieg von 0.84%.Münchener Rück folgt mit 0.73%, während Siemens Healthineers mit 0.58% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die deutliche Verluste verzeichnen. Rheinmetall hat um -2.58% nachgegeben, DHL Group um -2.67%, und Zalando verzeichnet den stärksten Rückgang mit -3.33%.Im MDAX stechen die Topwerte hervor, insbesondere Delivery Hero mit einem beeindruckenden Plus von 6.54%. Lanxess und RTL Group folgen mit 2.29% und 2.03% respectively.Die Flopwerte im MDAX zeigen hingegen erhebliche Rückgänge. Hugo Boss verliert -4.05%, HelloFresh sogar -6.28%, während FUCHS Pref mit -6.60% den stärksten Rückgang aufweist.Die SDAX-Topwerte sind besonders stark, angeführt von Deutz mit einem Anstieg von 20.78%. mutares und SUESS MicroTec folgen mit 5.24% und 5.02%.Die Flopwerte im SDAX sind deutlich schwächer. Nagarro verliert -4.86%, Amadeus FiRe sogar -11.86%, und Douglas verzeichnet den stärksten Rückgang mit -21.63%.Im TecDAX zeigen die Topwerte eine gemischte Performance. SUESS MicroTec und Deutsche Telekom steigen um 5.02% bzw. 0.84%, während ATOSS Software mit 0.94% ebenfalls im Plus liegt.Die TecDAX-Flopwerte sind weniger erfreulich. Infineon Technologies verliert -2.53%, Bechtle -3.84%, und Nagarro hat mit -4.86% ebenfalls einen signifikanten Rückgang.Im Dow Jones sind die Topwerte durch Boeing mit einem Anstieg von 4.75% gekennzeichnet. Goldman Sachs Group und Unitedhealth Group folgen mit 1.60% und 1.12%.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen moderate Verluste. Merck & Co verliert -1.32%, Coca-Cola -1.33%, und Nike (B) hat mit -5.27% den stärksten Rückgang.Die Topwerte im S&P 500 werden von Super Micro Computer mit 6.60% angeführt, gefolgt von Boeing mit 4.75% und Tesla mit 4.15%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls negative Entwicklungen. Caesars Entertainment verliert -4.28%, Lennar Registered (A) -4.36%, und Nike (B) hat mit -5.27% den stärksten Rückgang.