Steyr oder Deutz? - Wer bietet die nachhaltigere Performance?

Steyr Motors ist bekannt für seine spezialisierten Hochleistungsdieselmotoren, die vor allem im Marinebereich, bei Spezialfahrzeugen und zunehmend auch in militärischen Anwendungen eingesetzt werden. Das Unternehmen hat sich international durch kompakte, robuste und leistungsstarke Motorlösungen etabliert.

Deutz AG dagegen blickt auf eine lange Tradition im Motorenbau zurück und bietet ein breites Portfolio mit Dieselmotoren für Landmaschinen, Baumaschinen, Nutzfahrzeuge sowie stationäre Anlagen an.

Technologisch setzen beide Hersteller auf hohe Qualität und Zuverlässigkeit ihrer Motoren. Steyr Motors überzeugt vor allem durch kompakte und leistungsstarke Aggregate, ideal für anspruchsvolle Einsatzbedingungen und maßgeschneiderte Sonderanwendungen. Deutz wiederum punktet mit einer breiteren Produktpalette, internationaler Präsenz und einer starken Marke, die besonders bei zivilen Anwendungen sehr geschätzt wird.

Ihr Engagement in der Rüstungsindustrie

Steyr Motors und Deutz AG sind traditionsreiche Motorenhersteller, die aktuell beide auf unterschiedliche Weise im Rüstungssektor aktiv sind. Das österreichische Unternehmen Steyr Motors ist seit Jahren fest im militärischen Bereich etabliert und liefert spezialisierte Hochleistungsdieselmotoren insbesondere für leichte bis mittelschwere Militärfahrzeuge, Spezialboote und gepanzerte Einsatzfahrzeuge.

Steyr Motors profitiert dabei deutlich von der aktuellen internationalen Nachfrage nach militärischer Ausrüstung und hat seine Position im Rüstungssegment zuletzt durch gezielte Investitionen und technologischen Ausbau weiter gestärkt.

Deutz dagegen war historisch zwar auch im militärischen Bereich tätig, hatte sich jedoch längere Zeit auf zivile Anwendungen fokussiert. Seit kurzem verfolgt Deutz eine gezielte Neuausrichtung, um erneut stärker in das Rüstungsgeschäft einzusteigen.

Dabei setzt das Unternehmen besonders auf Motoren für militärische Nutzfahrzeuge wie gepanzerte Mannschaftstransporter oder logistische Fahrzeuge. Zudem plant Deutz, auch stationäre Systeme für militärische Infrastruktur wie Feldlazarette anzubieten.

Im Gegensatz zu Steyr Motors steht Deutz damit eher am Anfang einer strategischen Rückkehr in den Verteidigungsmarkt, wobei das Unternehmen bewusst von der weltweit steigenden Nachfrage profitieren will.

Insgesamt zeigt sich, dass Steyr Motors aktuell über eine tiefergehende Spezialisierung und stärkere Marktposition im Rüstungssektor verfügt, während Deutz AG gerade dabei ist, diesen Bereich erneut auszubauen und seine Positionierung im militärischen Segment zu festigen. Beide Unternehmen sehen im gegenwärtigen geopolitischen Umfeld ihre größten Wachstumschancen im Verteidigungsmarkt.

Das Geschäftsjahr 2025

Steyr hat sich im laufenden Jahr einiges vorgenommen. Die Österreicher erwarten für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatzanstieg von mindestens 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 2024 und planen, mehr als 1.250 Motoren zu produzieren (im Vorjahr: 729 Motoren). Zudem rechnet der Vorstand mit einer EBIT-Marge von mindestens 20 Prozent.

Das Wachstum wird vor allem durch verstärkte Aktivitäten in Asien, der MENA-Region sowie Nord- und Südamerika vorangetrieben.

Nach einer Gewinnwarnung im abgelaufenen Jahr möchte Deutz wieder angreifen. Für 2025 erwartet Vorstandschef Sebastian Schulte eine deutliche Erholung des Marktes. Sowohl Umsatz als auch Gewinn sollen wieder steigen.

Im vergangenen Jahr verkaufte Deutz im fortgeführten Geschäft rund 142.900 Motoren, was einen Rückgang von fast einem Viertel im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Der Umsatz fiel auch wegen der Trennung von der Torqeedo-Gruppe um 13,5 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Gewinn (EBIT) sank um 36 Prozent auf rund 77 Millionen Euro. Der Nettogewinn betrug knapp 52 Millionen Euro, was einen Rückgang von etwa 37 Prozent bedeutet.

Für 2025 plant Deutz-Chef Schulte einen Umsatz von 2,1 bis 2,3 Milliarden Euro. Davon sollen 5 bis 6 Prozent als bereinigter operativer Gewinn übrig bleiben, nachdem diese Marge 2024 auf 4,2 Prozent gesenkt wurde. Allerdings berücksichtigt die Prognose noch nicht die Auswirkungen der erhöhten Zölle in den USA, wie Deutz betonte.

Mein Tipp: Machen wir es kurz. Aktuell ist Deutz für Anleger die bessere Wahl. Treffen die Vorhersagen ein, dann ist Deutz wieder auf dem Wachstumspfad. Mit einem geschätzten KGV von rund 13 für das laufende Jahr und einer Dividendenrendite von 3,32 kann die Aktie gute Fundamentaldaten vorweisen und besitzt noch die Fantasie, mit der Rüstungsindustrie ins Geschäft zu kommen.

Steyr ist eigentlich nicht viel weniger attraktiv, doch das Papier ist kurzfristig davon belastet, dass Mutares fieberhaft daran arbeitet, Kapital aus dem unerwarteten steilen Kursanstieg zu schlagen. Sprich: Die Münchner Beteiligungsgesellschaft wird in nächster Zeit Aktien von Steyr auf den Markt bringen, was die Aktie von Steyr belasten dürfte.

Anleger sollten den Kurssprung in der vergangenen Woche auch nicht überbewerten. Eine enorm hohe Nachfrage, die wohl auch durch bekannte Foren künstlich in die Höhe getrieben wurde, traf einen sehr kleinen Streubesitz. Noch nicht einmal 20 Prozent der Steyr-Aktien sind aktuell im Umlauf.

Erst wenn feststeht, wie groß der Anteil ist, den Mutares auf den Markt wirft, sollte wieder über ein Engagement bei Steyr nachgedacht werden. Bis dahin sollten Anleger auf einen Rücksetzer bei Deutz warten und dann einsteigen.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

