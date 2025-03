Nachhaltige Landwirtschaft im Zeichen des Klimawandels

Unterharmersbach (ots) - In den malerischen Hügeln Unterharmersbachs, wo die

Familie Fritsch seit 1873 Landwirtschaft betreibt, stellt der Klimawandel die

Region vor nie dagewesene Herausforderungen. Trockenperioden und extreme

Wetterlagen setzen der Futterproduktion zu und belasten die Tiere. Doch mit dem

Projekt ResKuh wird eine innovative Lösung angestrebt, die Landwirte in

Deutschland, Frankreich und der Schweiz vereint. Durch den Einsatz modernster

Technologien und gemeinsamer Expertise werden Nachhaltigkeit und Tierwohl

gefördert.



Unterharmersbach im Schwarzwald. An einem Hang etwas außerhalb der Ortschaft

liegt der Kuretzhof. In fünfter Generation betreibt die Familie Fritsch hier

schon Landwirtschaft. Die Jahreszahl 1873 im steinernen Bogen des

Scheuneneingangs verweist auf die lange Tradition. Die Gegend ist geprägt von

Höfen, Weiden und Feldern. Praktisch jede Familie im Ort habe einen familiären

Bezug dazu, erzählt Sonja Fritsch. Sie führt den Betrieb gemeinsam mit ihrem

Mann. Über die Jahrhunderte hatten die Bauern zwar auch immer mal wieder mit

Wetterkapriolen zu tun, aber der Klimawandel stellt die Landwirte jetzt vor ganz

neue Herausforderungen. Trockenperioden, gepaart mit extremen Wetterereignissen,

beeinträchtigen die Futterproduktion. Heiße Ställe bedeuten Stress für die

Tiere, und das kann sich auch auf die Leistung der Milchkühe auswirken, erklärt

Sonja Fritsch. Der Klimawandel betrifft uns alle und das sehr unterschiedlich.

Betrachtet man bestimmte Regionen wie hier am Oberrhein, ähneln sich die

Herausforderungen für die Agrarwirtschaft aber grenzübergreifend, und so bietet

sich auch die Chance, gemeinsame Antworten zu finden für die Landwirte in

Deutschland, Frankreich und der Schweiz.







Baden-Württemberg (LKV BW) und grenzüberschreitenden Partnern arbeitet an

Lösungskonzepten, die den Menschen, den Tieren und der Umwelt nachhaltig

zugutekommen: Das Projekt ResKuh. Im Fall der Familie Fritsch ist das etwa eine

Analyse der klimatischen Bedingungen im Stall. Dabei kommt ein spezielles

Diagnosegerät zum Einsatz, welches auch beim zweiten Hinschauen an eine Mischung

aus Zauberstab und Antenne erinnert. Alle vier Meter nimmt Clément Eck,

Beauftragter Klimawandel bei der Landwirtschaftskammer Elsass und Pilot des

ResKuh-Projekts Messungen vor und kann damit eine Klimakarte der Scheune

entwerfen. Daraus lässt sich zum Beispiel ableiten, an welcher Stelle

Ventilatoren Sinn machen oder andere Maßnahmen für ein besseres Raumklima

hilfreich sind.



Zur technischen Unterstützung kommen Beratungsleistungen im Bereich

Ressourcenoptimierung, Energieeinsparung- und Produktion und Tiergesundheit

hinzu, ergänzt Dr. Elisa Strang, Verantwortliche beim LKV BW für das

Gesundheitsmonitoring Rind BW und Kopilotin des ResKuh Projekts. Dabei lassen

sich viele Synergien nutzen, da Werkzeuge und Methoden unter den internationalen

Projekt-Partner geteilt werden.



Gefördert wird das Projekt von der Europäischen Union. Gut die Hälfte der rund

3,2 Millionen Euro kommt aus Brüssel.



Ein einzelner Betrieb hätte gar nicht die Möglichkeit, so viel Expertise in

Eigenleistung anzuhäufen, sagt Sonja Fritsch. Durch die Anpassungen seien sowohl

das Tierwohl als auch die Emissionen pro Liter

Ein Ressourcenmanagement hilft, den Wasserverbrauch zu senken.



Am Ende des Projekts profitieren etwa 250 Viehzuchtbetriebe in drei Ländern von

den Ergebnissen. Und natürlich zahllose glücklichere Kühe.



Weitere Informationen zum Projekt ResKuh finden Sie auch unter:

https://agroecologie-rhin.eu/de/reskuh-de/



Projektbeschreibung:



Die Kohäsionspolitik hat klare Ziele für den Förderzeitraum 2021-2027 definiert:

Ein durch Innovation intelligentes Europa, ein grüneres, CO2-emissionsarmes

Europa, ein stärker vernetztes Europa, ein sozialeres Europa und ein

bürgernäheres Europa. Nachhaltige Herausforderungen rücken in den Fokus der

Gesellschaft, insbesondere in Deutschland und seinen Nachbarländern. Im Rahmen

des Projekts "EU4regions" werden hochwertige multimediale und journalistische

Informationen zur Kohäsionspolitik produziert und anschließend breit gestreut.

Innerhalb von 12 Monaten wird über Interreg-Projekte aus West- und

Ostdeutschland und den Nachbarländern/-regionen berichtet, um lokale

Herausforderungen aufzuzeigen. Die betroffenen Länder sind Polen, die

Tschechische Republik, Österreich, die Schweiz, Frankreich, die Niederlande und

Dänemark. Unser thematischer Schwerpunkt ist die Nachhaltigkeit, wobei wir

Nachhaltigkeit als Ganzes verstehen. Obwohl Klimafragen im Mittelpunkt stehen,

werden sie durch wirtschaftliche und soziale Aspekte ergänzt. Ziel ist es, zu

zeigen, wie sich die EU-Kohäsionspolitik auf Regionen und Menschen auswirkt.



