l'agriculture durable face aux défis du changement climatique

Unterharmersbach (ots) -

la famille Fritsch pratique l'agriculture depuis 1873, le changement climatique

pose des défis sans précédent à la région. Les périodes de sécheresse et les

conditions météorologiques extrêmes affectent la production fourragère et

mettent les animaux sous pression. Cependant, avec le projet ResKuh, une

solution innovante est recherchée, réunissant les agriculteurs d'Allemagne, de

France et de Suisse. Grâce à l'utilisation des technologies les plus modernes et

à une expertise commune, la durabilité et le bien-être animal sont promus.



Unterharmersbach dans la Forêt-Noire. Le Kuretzhof se situe sur un versant

légèrement en dehors du village. La famille Fritsch y pratique l'agriculture

depuis cinq générations. L'année 1873 inscrite dans l'arc en pierre de l'entrée

de la grange témoigne de cette longue tradition. La région est marquée par des

fermes, des prairies et des champs. Pratiquement chaque famille du village a un

lien familial avec cette terre, raconte Sonja Fritsch. Elle dirige

l'exploitation avec son mari. Au fil des siècles, les agriculteurs ont certes dû

faire face à des caprices climatiques, mais le changement climatique représente

maintenant des défis totalement nouveaux. Les sécheresses, associées à des

événements climatiques extrêmes, altèrent la production fourragère. Des étables

surchauffées provoquent du stress chez les animaux, ce qui peut également

affecter la production laitière, explique Sonja Fritsch. Le changement

climatique nous touche tous, mais de manière très différente. Dans certaines

régions, comme ici sur le Haut-Rhin, les défis auxquels est confrontée

l'agriculture sont similaires d'un côté comme de l'autre de la frontière, ce qui

offre également la possibilité de trouver des réponses communes pour les

agriculteurs en Allemagne, en France et en Suisse.





Une alliance entre la chambre d'agriculture d'Alsace, le syndicat agricole de

Bade-Wurtemberg (LKV BW) et des partenaires transfrontaliers travaille sur des

concepts de solutions qui bénéficient durablement aux humains, aux animaux et à

l'environnement : le projet ResKuh. Dans le cas de la famille Fritsch, cela

inclut, par exemple, une analyse des conditions climatiques dans l'étable. Un

appareil de diagnostic spécial est utilisé, qui, à première vue, ressemble à un

mélange de baguette magique et d'antenne. Clément Eck, responsable du changement

climatique à la chambre d'agriculture d'Alsace et pilote du projet ResKuh,

effectue des mesures tous les quatre mètres et peut ainsi établir une carte

climatique de la grange. Cela permet, par exemple, de déterminer les endroits où

des ventilateurs seraient utiles ou quelles autres mesures pourraient améliorer

le climat intérieur.



Pour un soutien technique, des services de conseil en optimisation des

ressources, en économies d'énergie et en santé animale sont également proposés,

ajoute la Dr. Elisa Strang, responsable au LKV BW pour le suivi de la santé des

bovins BW et copilote du projet ResKuh. De nombreuses synergies peuvent être

exploitées, car les outils et méthodes sont partagés entre les partenaires

internationaux du projet.



Le projet est financé par l'Union européenne, dont plus de la moitié des 3,2

millions d'euros provient de Bruxelles.



Une exploitation individuelle n'aurait pas la possibilité d'accumuler autant

d'expertise par elle-même, déclare Sonja Fritsch. Grâce aux ajustements, tant le

bien-être animal que les émissions par litre de lait ont été mesurablement

améliorés. Une gestion des ressources permet également de réduire la

consommation d'eau.



À la fin du projet, environ 250 exploitations d'élevage dans trois pays

bénéficieront des résultats. Et bien sûr, d'innombrables vaches plus heureuses.



De plus amples informations sur le projet ResKuh sont également disponibles sur

: https://agroecologie-rhin.eu/reskuh/



Remarque : le projet " EU4regions " bénéficie d'un financement de la Commission

européenne, Direction générale de la politique régionale et du développement

urbain.



