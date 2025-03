wO User zu Deutz Hype: "Bei Steyr ist der Zug abgefahren-Deutz fährt gerade los"

Neben dem Dauerbrenner „Tesla Inc.“ war in dieser Woche die Deutz Aktie das heißeste Thema im wallstreetONLINE Forum. Der Grund ist der dramatische Kursverlauf der Aktie in dieser Woche.

Am Dienstag, dem 18.03. schoss die Aktie des Kölner Motorenherstellers um fast 50% nach oben, nur um am Donnerstag, dem 20.03. beinahe auf das Ausgangsniveau zurückzufallen. Am Ende der Woche nahm die Aktie dann wieder Fahrt auf und rangierte am Freitagabend knapp unter 7,5 Euro, was immer noch einem Kursanstieg von fast 30% zum Montagvormittag entspricht. Der Grund für die Kapriolen sind Gerüchte, Deutz könnte vermehrt in die Produktion von Rüstungsgütern einsteigen und damit vom kürzlich beschlossenen Sondervermögen der Bundeswehr profitieren.

Hier einige Stimmen zum Deutz Hype nach dem spektakulären Kursverlauf in dieser Woche aus der Deutz-Diskussion im wO-Forum:

MrEstate: "Deutz können größer Rüstungsprofiteur werden."

AsiaConnect: "Gab es da letztes Jahr nicht eine Meldung dass Deutz irgendwas fürs Militär produzieren will? Waren es Lkws? Erinner mich leider nicht mehr genau?!"

MadneMax: "Der Laden hat sich super aufgestellt. Im Gegensatz zur Automotive wurde der Verbrenner nie verteufelt. Der mögliche Einstieg in die Rüstungsindustrie wir DEUTZ systemrelevant machen. Das muss sich halt noch rumsprechen, dann knallt der Kurs durch die Decke. Noch absolut günstig zu haben, die DEUTZ. Sollte vom geplanten Sondervermögen ebenfalls profitieren."

Gustl24: "Natürlich sollte man kurstechnisch realistisch bleiben - das ist keine zweite Rheinmetall oder dieser Wahnsinn bei den Österreichern 🤣. Aber eine ähnliche Entwicklung wie bei ThyssenKrupp in den letzten Wochen erwarte ich hier schon, was sollte dagegen sprechen…zweistellige Kurse allemal."

darauf Kopfundbeine: "Wie passt die Prognose zusammen mit der Tatsache, dass Deutz Stellenabbau betreibt und das Werk in Köln schließt? Das Werk in Köln-Kalk soll 2026 geschlossen werden, Stand 10/24. Aber dem Unternehmen ging es vor 4 Monaten noch echt beschissen. Woher plötzlich die Erwartungen eines Wirtschaftswunders in so kurzer Zeit?"

darauf Roberto24: "Vielleicht als Zulieferer für die Rüstungsindustrie?? Der Österreicher Steyer baut auch Motoren…"

darauf Captainbc73: "Die ganze EU muss leider in Rüstung investieren. Steyr Motors und andere werden das nicht alleine bewältigen können. Rheinmetall wird frei gewordene Arbeitskräfte von der Automobilindustrie einstellen. Das ist leider die Zukunft und Deutz wird auch profitieren."

Irobotik: "Anschnallen, jetzt steigt Deutz auch über 1000 %, bis Freitag 30 bis 50 Euro, erstmal Wunschdenken aber könnte realistisch werden, was Österreicher können, können Deutsche auch."

Oggy76: "Deutz ist das bessere Steyr! Bei Steyr ist der Zug abgefahren, Deutz fährt gerade los! Das Portfolio von Deutz passt perfekt zum Infrastruktur Paket der Regierung. Wenn ich alleine an die Ertüchtigung der ganzen Zivilschutzanlagen denke. In wie vielen davon sind Notstromdiesel verbaut? Was denkt ihr? Und wer baut, installiert und wartet die 🙂"

Gustl24: "Vergleich Steyr vs Deutz: Steyr ca.150 Mitarbeiter-ca.40Mio Umsatz (2024) und Steigerung von mind.40% in 2025

Deutz ca.5200 Mitarbeiter-ca 1800 Mio.Umsatz (2024) Steigerung durch Aufträge aus Sondervermögen?

MK aktuell Steyr 1,8Milliarden vs Deutz 0,9 Milliarden…finde den Fehler"

Berlinbaer: "Interessant ist der Motorenbau von Deutz - für die Russen wurde ja mal 10.000 LKW luftgekühlt gebaut, Osteuropa hat viele Reserven aufgebraucht, gespendet an die Ukraine. Sollen die neuen Militärtransporter alle von Rheinmetall oder MAN kommen? Da wird Deutz ein Tortenstück abbekommen."

Flua: "Frage ist, wie weit der Hype Deutz tragen kann. Anders als bspw bei Steyr gibt es hier ja einen vernünftigen Buchwert und wir liegen aktuell noch sehr weit davon entfernt, gibt für mich also noch Potenzial in dieser Aktie, selbst wenn morgen der DAX gen Süden läuft."

War_am_Buffet: "Ja, viele nehmen jetzt mehr oder weniger fette Gewinne mit, die mit z.B. EUR 4,- rein sind. In Anbetracht der Aussichten, insbesondere da Deutz sich mehr als Rüstungslieferant positionieren will, ist doch die Hoffnung nicht unbegründet, dass es zunächst steigt. Es wird (wie bei mir heute auch) viel "FOMO" geben und das kann ggf. Spaß machen in den nächsten Tagen (sofern die Zahlen am Donnerstag im Korridor sein werden). Ich sehe es als kleinen Zock."

Irobotik: "Sieht nach neuen Rennpferd der Anleger aus, kleiner winziger Österreicher wird durch deutschen Hengst ersetzt! Die Meute wandert rapide von Steyr zu Deutz, schlaue Meute wissen bei Deutz ist deutlich mehr Potenzial, sollten den Kurs schnell auch auf 50 steigern können."

Kopfundbeine: "Ist euch eigentlich bewusst in was für einer außergewöhnlich einmaligen Lage wir uns befinden? Wir reiten auf Eutelsat, Steyer Motors, Deutz und was weiß ich was da im Infrastruktur- und Rüstungsboom noch kommen mag. Und wenn in Deutschland in ein paar Monaten die Party vorbei ist, dann können wir ohne Stress wieder in amerikanische Top-Werte umschichten und dort genüsslich die Erholung von 30-40% mitmachen. Was für goldene Zeiten an der Börse! Herrlich!!"

Kingstontown196903: "Schaut euch mal den Deutz Chart der letzten 20 Jahre an. Da ist jetztschon der max. obere Wert erreicht. Reine FOMO. Deutz partizipiert am Schuldenpaket minimal, der aufgeblasene Kurs wird m.M. nach wieder in sich zusammenfallen. Wie bei Steyr Motors - da gehts jetzt auch wieder in den Keller..also Uffpasse!!!"

MGB1966: "Hier wird wohl einiges von den Kursgewinnen von Steyr umgeschichtet. Auch hier darauf achten, die Bäume wachsen nicht in den Himmel."

Roberto24: "Werde jetzt meine anderen Aktien, die ich habe rausschmeißen aus mein Depot und nur noch Rüstungsaktien kaufen. Die normalen lohnen sich nicht mehr."

AsiaConnect: "Keine neuen Erkentnisse heben den Kurs. Alles schon lange bekannt.

Nur der Hype und Zock der jetzt rüberschwappt. Ähnlich den Meme bzw Gamestop Zocks...Wer jetzt kauft, der kauft Aktien von Leuten die fett im Plus sind. Und dann fängts wie bei Steyr fett an zu fallen... Ist doch auch klar oder? Die Firma stellt Motoren für Traktoren und andere Landwirtschaftsmaschinen her. Man will(!) jetzt auch paar Motoren für lkw,Radpanzer machen. Wann wie wo? Menge, Aufträge etc etc ?? alles vage Zukunft. Also... reiner Zock der von Steyr übergeschwappt ist."

darauf Miwes: "Deutz hat früher schon Motoren für die Rüstungsindustrie hergestellt. Die letzten Analysten Einschätzungen lagen schon bei knapp 8€, da wurden aber noch keine Fantasien in Bezug auf einen Einstieg in der Rüstungssektor formuliert. Das ist ein unfassbarer großer Markt der sich da auftut! Deutz hat das Knowhow und so wird es meiner Meinung nach auch kommen... Die großen Player haben das schon bereits erkannt und Kurse im zweistelligen Bereich werden sicherlich schon kurzfristig erreicht werden."

Motivator23: "So ein Zock macht ja Spass, wenn man gerade nichts anderes zu tun hat. Aber der "Schäffler-Geselle" läuft mir da im Hintergrund irgendwie seriöser ab, wenn man das in diesem Geschäft überhaupt sagen darf. Ich denke, es wird paar Wochen seitwärts gehen. Deutschland hat Riesenschulden aufgenommen, das Geld wird größtenteils verpuffen und zum Fenster rausgehauen. Eine Dax-Korrektur bis unter 20k bis Ende Mai ist längst überfällig. Der nicht einkehrende Frieden in der Ukraine wird die Rüstungslobby weiter beflügeln. Aber ob der Traktormotor bald im Leo II läuft?"

Cloudatlas: "So brutal kann Börse sein. Vorbörse +30% und jetzt im Minus. Wahnsinn, wer keine Verlustbegrenzung betreibt, sitzt jetzt auf sehr hohen Buchverlusten. Börse ist nix für Hobbytrader, die werden gnadenlos durch die Arschritze gezogen. Deutz kommt aber jetzt auf meine Watchliste. Allen Investierten viel Erfolg und steigende Kurse"

Matze1111: "Bis Deutz ihre Produktion auf Motoren für die Rüstung in so einem Umfang umgestellt hat, wie man es benötigt, hat Steyr schon viele Motoren gebaut....dazu braucht Deutz auch Zulieferer. Ob man "so einfach", die Produktion umstellen kann...halte ich für schwierig. Auch stellt sich die Frage, ob die Mitarbeiter so einfach andere Motoren bauen können oder ob es noch Schulungen geben muss. Die Fertigung muss auch umgestellt werden. Kann Deutz machen, aber ob das alles so schnell geht?"

BrokerPoker200: "Früher gab es mal Magirus Deutz, die haben den besten geländegängigen LKW für die BW geliefert, den Jupiter, lange ist es her. Heutzutage kauft die BW nur LKWs mit EURO-Abgasnorm, völliger Schwachsinn mit vielen Störungsmöglichkeiten im Einsatz. Ich denke die ganze Kohle (Sonderschulden) für die BW verschwindet irgendwo ins NICHTS und die Rüstungsfirmen profitieren nur mäßig."

AsiaConnect: "Die Karavane ist weitergezogen. Hier gibts erstmal nichts mehr zu holen. Im Sommerloch wieder unter 5 Euro."

Sockenbuegler: "Deutz ist mit all seinem Know-How etc. ein Juwel. Und das soll nur 1 Milliarde wert sein?? Allein der Name ist soviel Wert."

OWLer: "Heute morgen fast geärgert, das ich gestern nicht rein bin und jetzt der Kurssturz, dann kann ich ja doch noch glücklich sein."

Autor: Hardy Schilling, Head of Community