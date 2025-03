Tesla-Vandalismus schlimmer als Kapitol-Attacke

"In Teslas Jahresbericht 2024 ist der Financial Times (FT) eine Lücke von 1,4 Milliarden US-Dollar im dritten und vierten Quartal aufgefallen. Wie die Zeitung schreibt, gab Tesla in diesem Zeitraum 6,3 Milliarden US-Dollar für "Käufe von Sachanlagen ohne Finanzierungsleasing" aus, in der Bilanz fand die FT allerdings nur einen Gegenwert von 4,9 Milliarden US-Dollar.""Die FT bezeichnet die Lücke als "red flag", also als ein Warnzeichen bezüglich der Bilanzführung. Eine weitere "red flag" sei der Umstand, dass Tesla 37 Milliarden US-Dollar an Barwerten angegeben, gleichzeitig aber 6 Milliarden US-Dollar an Krediten aufgenommen habe."