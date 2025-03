Das 2025 Global South Financiers Forum fand in Peking statt und forderte eine starke finanzielle Zusammenarbeit

PEKING, 21. März 2025 /PRNewswire/ -- Das 2025 Global South Financiers Forum mit dem Motto „Illuminating Global South" fand vom 19. bis 21. März in Peking statt. An der Veranstaltung, die von der Nachrichtenagentur Xinhua ausgerichtet wurde, nahmen Regierungsbeamte, Leiter von Finanzinstituten und Experten aus über 30 Ländern und Regionen teil.

Der globale Süden, dessen kombiniertes BIP über 40 Prozent der Welt ausmacht, hat in den letzten zwei Jahrzehnten bis zu 80 Prozent zum globalen Wirtschaftswachstum beigetragen.

Während die Welt tiefgreifende Veränderungen erlebt, wie es sie seit einem Jahrhundert nicht mehr gegeben hat, ist die internationale Landschaft zunehmend komplexer und herausfordernder geworden. Die Stärkung der finanziellen Zusammenarbeit ist zu einem gemeinsamen Bestreben des globalen Südens geworden, wobei der Schwerpunkt auf der Förderung des Wohlstands für alle durch gemeinsame Anstrengungen liegt.

Inayat Hussain, Executive Director der State Bank of Pakistan, merkte an, dass Länder im Globalen Süden die Ressourcenknappheit und die Kapazitätsherausforderungen, mit denen ihre Kollegen im Globalen Süden konfrontiert sind, besser verstehen können. Die Süd-Süd-Zusammenarbeit führt zu einer effektiveren Koordination und einem effektiven Ansatz für die wirtschaftliche und finanzielle Entwicklung, der für alle Beteiligten von Vorteil ist.

Yamile Berra Cires, Vice President der Zentralbank von Kuba, betonte, dass Kuba die Notwendigkeit anerkennt, die internationale Finanzstruktur zu reformieren und die finanzielle Zusammenarbeit zwischen den Ländern des globalen Südens auf der Grundlage einer nichtdiskriminierenden Behandlung und integrativer Strategien zu stärken.

Im Laufe der Jahre hat der Finanzsektor Chinas diversifizierte Dienstleistungen genutzt, um vernetzte Finanzbrücken zu bauen, und den globalen Süden bei der Förderung einer qualitativ hochwertigen Entwicklung stark unterstützt.

Als spezialisierter mittel- bis langfristiger Investmentfonds zur Unterstützung der Finanzierung der Neuen Seidenstraße hat der Silk Road Fund in den letzten zehn Jahren in 106 Projekte in mehr als 70 Ländern und Regionen in Asien, Afrika und Lateinamerika investiert, mit Gesamtverpflichtungen von über 25 Mrd. USD, so Wang Dan, Executive Vice President des Silk Road Fund.

China hat die grüne Entwicklung aktiv gefördert und grüne Technologien mit dem globalen Süden durch konkrete Maßnahmen geteilt, wie z. B. die Einrichtung des Fonds für Süd-Süd-Zusammenarbeit zur Bekämpfung des Klimawandels und die Einbeziehung der grünen Entwicklung in die acht Hauptschritte für eine qualitativ hochwertige Entwicklung der Zusammenarbeit im Rahmen der Neuen Seidenstraße.

Branchenexperten sind der Ansicht, dass eine stärkere finanzielle Offenheit, Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen den Ländern des globalen Südens die Marktintegration fördern, die Ressourcenallokation optimieren und das Wirtschaftswachstum vorantreiben wird, wodurch ein Win-win-Szenario für alle teilnehmenden Länder entsteht.

