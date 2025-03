Trump gibt nicht nach - an Wall Street kursiert das böse R-Wort!

Donald Trump gibt nicht nach: er hat heute erneut den 0.2April (an dem die "reziproken" Zölle in Kraft treten sollen) als den Tag bezeichnet, an dem die USA ihr "Geld wieder zurück" bekämen - an der Wall Street kursiert nun immer mehr das böse "R-Wort" (Rezession). Das wird untermauert durch Aussagen von FedEx und Nike, die ihre Ausblick nicht zuletzt wegen der Trump-Zölle deutlich senken. Eines ist klar: die Kosten auch für US-Unternehmen werden steigen - entweder sie geben diese an die Konsumenten weiter, dann steigt die Inflation. Oder sie verzichten auf Marge - dann sinken die Gewinne, weswegen tiefere Aktien-Kurse Sinn machen. Was Trump aber scheinbar nicht wahrhaben will: es drohen Lieferketten zu zerbrechen, die sich jahrelang aufgebaut haben. Folgen: unklar..

Hinweise aus Video:

1. S&P 500 und Nasdaq 100 vor längsten wöchentlichen Rückgängen seit 2022

2. China: Rausch nach Gold wieder da? Zentralbank kauft

