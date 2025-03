Boeing profitiert von Kampfjet-Auftrag - Lockheed Martin fällt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Boeing haben am Freitag vom US-Auftrag für den Bau eines neuartigen Kampfjets profitiert. Mit einem Kursplus von 4,2 Prozent steuert der Flugzeugbauer und Rüstungskonzern auf den dritten Gewinntag in Folge zu und belegte den Spitzenplatz im US-Leitindex Dow Jones Industrial . Die Aktien, die bis vor anderthalb Wochen eine wochenlange Talfahrt hingelegt hatten, schafften es damit für 2025 wieder in positives Terrain.

Dagegen büßten die Papiere von Konkurrent Lockheed Martin , der nach einem mehr als zweijährigen Bieterkampf bei dem Projekt leer ausgeht, 6 Prozent ein. Lockheed ist Hersteller der F-35. Diese und die F-22, die nicht mehr produziert und vom neuen Jet mit dem Arbeitstitel F-47 abgelöst werden soll, sind derzeit die modernsten einsatzfähigen US-Kampfjets.