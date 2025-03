Euro gibt weiter nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag seinen Abwärtstrend fortgesetzt. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,0824 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0827 (Donnerstag: 1,0833) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,9236 (0,9231) Euro gekostet. Noch am Dienstag hatte der Euro mit 1,0954 Dollar ein Hoch seit Oktober markiert.

Dass der Bundesrat am Freitag den Weg für das Milliarden-Finanzpaket von Union und SPD endgültig freimachte, bewegte den Euro kaum. Denn die dafür nötige Zweidrittelmehrheit in der Länderkammer hatte schon zuvor als sicher gegolten. Bereits am Dienstag hatte der Bundestag die entsprechende Änderung des Grundgesetzes abgesegnet.

Als nur temporäre Kursbremse für den Euro erwies sich vor dem Wochenende die unerwartet eingetrübte Verbraucherstimmung in der Eurozone im März. Volkswirte hatten hingegen mit einer Verbesserung gerechnet./gl/mis