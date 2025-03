Changhong präsentiert KI-gesteuerte Haushaltsgeräte und ebnet damit einen neuen Weg zur Markenstärkung

Auf der Veranstaltung stellte Changhong erstmals den Q10Air vor, seinen branchenweit ersten KI-Fernseher, der emotionale Heilung fördert. Das Display verfügt über die bahnbrechende Technologie der durchdringenden diffusen Reflexion, bei der der KI-Lichtflügel Farbe und Darstellung dynamisch an die Bildschirmaktivität anpasst, um das emotionale Engagement des Benutzers zu fördern.

SHANGHAI, 21. März 2025 /PRNewswire/ -- Auf der Appliance & Electronics World Expo (AWE 2025), die am 20. März in Shanghai eröffnet wurde, stellte Changhong eine umfassende Suite von KI-gesteuerten Haushaltsgeräten vor. Zu den Highlights gehörten der erste KI-Fernseher der Branche, der emotionale Heilungsprozesse unterstützt, eine Zweizonen-PRO-Klimaanlage für kombinierte Räume und Kommunikationsmodule für die aufstrebende Low-Altitude-Economy. Diese Innovationen unterstreichen die technologische Expertise und die umfassenden KI-Fähigkeiten von Changhong im Bereich der Unterhaltungselektronik und signalisieren gleichzeitig den Einstieg des Unternehmens in aufstrebende Branchen.

Changhong stellte auch die PRO-Klimaanlage mit zwei Zonen für kombinierte Wohn- und Essbereiche vor. Dieses KI-gestützte System bietet ein umfassendes Upgrade der Benutzerfreundlichkeit, das speziell auf die Anforderungen integrierter Umgebungen zugeschnitten ist.

Die Changhong-Tochtergesellschaft AI-Link Technology stellte außerdem das WF-H105-ESA2 vor, das neueste Kommunikationsmodul für die Low-Altitude-Economy, und demonstrierte damit Changhongs Fähigkeit, Industriepartner mit bahnbrechender Technologie in diesem aufstrebenden Sektor zu unterstützen.

Um den Erwartungen an einen modernen Lebensstil gerecht zu werden, verbessert Changhong den Alltag mit KI und fortschrittlichen Technologien in Küchen- und Wäscheanwendungen und bietet so eine individuellere Unterstützung.

Am Stand von Changhong beeindruckt der Kühlschrank der Pure Color-Serie mit seiner hohen Kapazität und der KI-gesteuerten schnellen Eisbereitung in 60 Minuten. Das ultradünne Design spricht jüngere Verbraucher an und fördert Ästhetik und Lifestyle. Die Ausstellung zeigte Kühlgeräte für den Wohn- und Gewerbebereich, darunter die Blue-Oxygen-Wasch- und Trocken-Kombination, und unterstrich damit die technologischen Fortschritte von Changhong. Zu den bemerkenswerten Exponaten gehörten M Fresh Life, Frozen Fresh Life, Worry-free Embedded Pro und viele mehr. Das Changhong Smart Home System vereint intelligente Steuerung, Energieeffizienz und Sicherheit und bietet Energieeinsparungen und KI-gesteuerte Lösungen für individuelle Haushaltsbedürfnisse.

Das umfangreiche Produktangebot von Changhong auf der AWE 2025 unterstrich den Wandel des Unternehmens von der traditionellen Herstellung von Haushaltsgeräten hin zur intelligenten Fertigung. Die Anwesenheit von Synchronsprechern aus der erfolgreichen Zeichentrickserie „Ne Zha" verlieh dem Stand von Changhong eine kulturelle Note und steigerte seine Wirkung auf der Veranstaltung.

In den letzten Jahren hat sich Changhong an internationalen Wintersportveranstaltungen beteiligt und dabei die Markenattribute Vitalität, Mode, Sauberkeit und globale Reichweite präsentiert. Durch den Einsatz von KI und neuen Technologien möchte das Unternehmen sein Image durch Partnerschaften im Sport- und Kulturbereich verbessern und so seinen Ehrgeiz signalisieren, das intelligente Zeitalter zu gestalten und Nutzer weltweit zu erreichen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2647025/Changhong.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/awe-2025-live-changhong-prasentiert-ki-gesteuerte-haushaltsgerate-und-ebnet-damit-einen-neuen-weg-zur-markenstarkung-302408291.html