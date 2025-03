Die Pengfei Group stellt auf einem parallel stattfindenden Forum des Global South Financiers Forum 2025 ein neues grünes Entwicklungsparadigma für Energieunternehmen im Globalen Süden vor.

PEKING, 21. März 2025 /PRNewswire/ -- Zheng Peng, Vorstandsvorsitzender und Präsident der Pengfei Group, stellte am Donnerstag auf einer Nebenveranstaltung des Global South Financiers Forum 2025, das vom 19. bis 21. März in Peking stattfand, die „Dual Carbon"-Praktiken der Pengfei Group zur Integration von Wasserstoffenergie in die Gesamtstrategie der Energiewende und -aufrüstung vor und präsentierte damit ein neues Paradigma der grünen Entwicklung für Energieunternehmen im Globalen Süden.

Als eines der 500 führenden Unternehmen in China mit Sitz in Xiaoyi City in der nordchinesischen Provinz Shanxi verfolgt die Pengfei Group die dualen Klimaziele Chinas, die CO2-Emissionen bis 2030 zu reduzieren und bis 2060 CO2-Neutralität zu erreichen, und strebt danach, sich zu einem weltweit führenden intelligenten Unternehmen im Bereich saubere Energie zu entwickeln.