Vivendi reduziert Beteiligung an Tim (Telecom Italia) deutlich Der französische Mischkonzern Vivendi hat seine Beteiligung am italienischen Telekomkonzern TIM reduziert. Per Handelsschluss am Freitag besaß Vivendi laut einer Mitteilung noch rund 18,4 Prozent der Anteile des Unternehmens mit dem früheren Namen …