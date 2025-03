Proteste in der Türkei - Demonstranten fordern Rücktritt der Regierung Nach der umstrittenen Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu haben in der Türkei den dritten Abend in Folge Proteste stattgefunden. In den Großstädten Istanbul, Ankara und Izmir gingen Menschen trotz Demonstrationsverboten auf die …