Menarini Group kündigt Zusammenarbeit mit VisualDx zur Unterstützung bei der Identifizierung von Personen mit blastischem plasmazytoiden dendritischen Zellneoplasma (BPDCN) an

BPDCN ist ein aggressives hämatologisches Malignom mit einer historisch schlechten Prognose

VisualDx ist ein System zur Unterstützung klinischer Entscheidungen, das von mehr als 2.300 Krankenhäusern, Kliniken und medizinischen Fakultäten auf der ganzen Welt genutzt wird.

Das System von VisualDx zielt darauf ab, die Identifizierung von Menschen mit BPDCN zu verbessern, indem es tatsächliche Bilder von BPDCN-Hautläsionen und Technologien der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens (AI/ML) nutzt, die in die VisualDx-Plattform integriert sind

FLORENZ, Italien und NEW YORK, 21. März 2025 /PRNewswire/ -- Die Menarini Group („Menarini"), ein führendes internationales Pharma- und Diagnostikunternehmen, und Stemline Therapeutics, Inc. („Stemline"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Menarini Group, die sich darauf konzentriert, Krebspatienten transformative Onkologiebehandlungen anzubieten, gaben heute bekannt, dass sie mit VisualDx zusammenarbeiten, um die Identifizierung von Menschen zu verbessern, die möglicherweise an BPDCN leiden. Dies ist ein Beispiel für die Zusammenarbeit innovativer Unternehmen bei der Entwicklung von Werkzeugen für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen (KI/ML), die helfen sollen, BPDCN als mögliche Frühdiagnose zu erkennen. Im Rahmen des Projekts werden aktuelle Bilder von BPDCN-Hautläsionen und in die VisualDx-Plattform integrierte KI/ML-Technologien genutzt. Das AI-Modell ist jetzt in VisualDx verfügbar.

VisualDx ist ein von Ärzten geführtes Unternehmen, das sich für die Verbesserung der medizinischen Entscheidungsfindung, der medizinischen Ausbildung und der Forschung einsetzt. Das VisualDx-Tool ist ein System zur Unterstützung klinischer Entscheidungen, das von mehr als 2.300 Krankenhäusern, Kliniken und medizinischen Fakultäten auf der ganzen Welt genutzt wird. Die Software enthält eine umfassende Datenbank mit klinischen Bildern, die durch Partnerschaften mit Bildungseinrichtungen und anderen zur Verfügung gestellt und von Klinikern überprüft wurden, um medizinisches Fachpersonal bei der Erkennung von Hautproblemen bei allen Hauttypen zu unterstützen. Durch die KI-Bildersuche können Kliniker verschiedene Hautkrankheiten besser verstehen, mit dem Ziel, Patienten zu helfen, genauere Diagnosen während ihrer Behandlung zu erhalten.