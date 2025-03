Brandt lotet BVB-Abgang aus

Rhinestock schrieb 16.03.25, 08:33

Also diese vollkommen planlos zusammengestellte Egoisten-Truppe aus lauter Charakterzwergen wirkt doch inzwischen untrainierbar. Da hat ein Kovac jetzt fast die geringste Schuld (weder eine Saisonvorbereitung mit dem Team gemacht, noch bei der Kaderzusammenstellung eingebunden), wenn die CL nicht erreicht würde. Hat man sich doch mit dem neuen Trainer gleich wieder den nächsten "Sündenbock" zurecht gelegt, wenn man die CL Quali nicht schafft. Warum haben so viele Tainer denn zuletzt abgewunken den Job anzunehmen? Wenn man im Schnitt seit Jahren jede Saison einen Trainer feuert, dann ist das eigentlich Problem doch eher anderswo zu suchen. Da hätte man statt Kovac auch einen Alonso oder Hoeness nach der Winterpause an die Seitenlinie stellen können und das wäre wohl genauso zum scheitern verurteilt. Das Kind ist doch schon längst vorher in den Brunnen gefallen. Alles danach nur noch der übliche Aktionismus und Ablenkungsmanöver.



Wie vorausschauend war man denn bei den Vertragsmodalitäten bei dem eigentlichen Hauptschuldigen der letzten Jahre für diese Desaster-Truppe, die auf Bundesliga keinen Bock hat und nur in der CL offenbar etwas mehr zu geben bereit ist, weil man sich da ins internationale Schaufenster stellen kann, um so möglichst schnell wieder aus dem ungewollten Spielort Dortmund wegzukommen für den "nächsten Schritt"? Der größte Problembär ist doch wohl ein Kehl, der seit Jahren es hier nicht schafft eine konstant spielende Mannschaft zusammenzustellen aus starken Führungsspielern und siegeshungrigen Mitspielern, die auch bereits sind nach hinten mitzuarbeiten oder auch Mitspielern zu helfen anstatt nur an sich zu denken. Nachdem Hummels und Reus vom Hof gejagt worden sind, brachen die letzten Säulen weg die das marode Kehl-Gebilde noch getragen haben. Solche Spieler mit hoher Reputation waren nicht nur auf dem Platz als Orientierung wichtig, sondern besonders auch um in der Kabine Ansagen zu machen. Letzte Saison war doch auch schon einiges von dem Elend zu sehen in der BL durch die immer mehr werdenden gleichen kehl´schen Spielerverpflichtungen und auch das verlorene Spiel gegen Mainz am letzten Spieltag der vorletzten Saison zeigte bereits wie wenig Charakter viele Spieler haben. Warum wurde der Vertrag von Kehl daher im Winter noch verlängert? Die übliche Vetternwirtschaft oder Blindheit? Also ein Ricken wirkt doch bislang auch völlig blass und rhetorisch limitiert. Der wirkt eher wie ein williges Handpüppchen von Watzke/Sammer, weil er nur denen diesen Job jetzt zu verdanken hat. Watzke bleibt weiter der große Pate im Hintergrund, wie auch der Wurst-Uli es in München stets weiter geblieben ist.



Eigentlich müßte man für einen Neuaufbau, der diesen Namen wirklich verdienen würde, nächste Saison erst einmal ganz oben gewisse Personaländerung vornehmen, da sonst auch die nächste Umgestaltung von Team/Trainer wieder eine hohe Wahrscheinlichkeit hat die gleichen Defizite zu haben. Allerdings fürchte ich die Kraft der Vetternwirtschaft bleibt weiter zu stark, um hier überfällige Dinge vorzunehmen. Und so wird, wie all die Jahre zuvor, alles erneut auf den Trainer abgeschoben, wenn es nicht läuft. Und kleinen naiven Narren, denen man alles erzählen kann, werden dies stets weiter fressen als die große und einzige Erklärung für Mißerfolg. Die Frage ist: Welcher angesehene und auch von anderen Topvereinen begehrte Trainer will denn nach Kovac noch nach Dortmund kommen, wenn man sieht wie das unwürdige Muster der Führung stets die letzten Jahre war gegenüber dem Trainer, um sich selber schadlos zu halten? Das kann nur einer sein der keine sonderliche Selbstachtung hat.