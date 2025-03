Silberpreis taumelt. Droht Silber nun ein spektakulärer Preisrutsch?

Die Hausse im Edelmetallbereich verlangte nach einer Verschnaufpause. Und diese ist nun zu beobachten. Der furiose Ausbruch des Goldpreises über die 3.000 US-Dollar hat etwas an Schwung verloren. Der Kupferpreis notiert noch immer oberhalb von 5 US-Dollar und auch Silber – so ärgerlich der jüngste Rücksetzer auch sein mag – notiert noch immer komfortabel oberhalb des Ausbruchsniveaus von 32,2 US-Dollar. Das offeriert den drei Edelmetallen weiterhin exzellente Perspektiven.

Silber vor Fortsetzung der Preisrallye

Obgleich die Aufwärtsbewegung in den letzten Tagen an Schwung verloren hat, ist das übergeordnete Bild weiterhin bullisch. Wichtige Parameter sprechen für eine Fortsetzung der Silberpreisrallye. So notieren die Renditen der für die Bewertung wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen mit aktuell 4,25 Prozent noch immer deutlich unter dem aktuell gültigen 52-Wochen-Hoch von 4,81 Prozent. Der US-Dollar-Index erholte sich zwar auf über 104 Punkte, doch auch er liegt ebenfalls deutlich unter seinem gültigen 52-Wochen-Hoch von 110,1 Punkten. Die jüngste Stabilisierung in der Entwicklung der Anleiherenditen und des US-Dollar-Index sollte man nicht überbewerten. Dennoch gilt es, deren weitere Entwicklungen in den kommenden Tagen und Wochen genau zu beobachten, denn sollte es hier zu deutlichen Erholungen kommen, könnte das der Silberpreisrallye doch noch den Boden entziehen.

Nur die Ruhe – Es dürfte für Silber bald weitergehen

Der jüngste Rücksetzer hat der Silberpreisrallye den Schwung genommen, doch eine obere Trendwende ist noch nicht zu erkennen. Dennoch gilt es, die weiteren Entwicklungen genau zu verfolgen. Die aktuelle Konsolidierung hätte Platz, um sich bis auf 32,2 US-Dollar auszudehnen, ohne aus charttechnischer Sicht Schaden anzurichten. Selbst ein Rücksetzer auf 30,9 US-Dollar – letztes Bewegungstief – wäre unter bullischen Aspekten noch zu tolerieren. Doch darunter sollte es nicht gehen, verläuft dort auch noch die 200-Tage-Linie. Anderenfalls müsste man doch über ein knackiges Korrekturszenario diskutieren. Mit Blick auf die Oberseite gilt unverändert: Eine Bewegung des Silberpreises über die 34 US-Dollar / 35 US-Dollar hinweg würde die Tür in Richtung 40 US-Dollar öffnen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

