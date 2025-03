Tata Communications Vayu revolutioniert die Cloud für das intelligente Unternehmen

Mumbai, Indien, 22. März 2025 (ots/PRNewswire) - Tata Communications (NSE:

TATACOMM) (BSE: 500483), ein führendes globales Unternehmen für

Kommunikationstechnologie und ein bedeutender Akteur im Bereich Private Cloud,

gab heute die Einführung von Tata Communications Vayu bekannt, seiner

Cloud-Fabric der nächsten Generation, die die Unternehmens-IT revolutioniert.

Mit einer einheitlichen, zweckorientierten Architektur begegnet sie den

steigenden Cloud-Kosten, der Komplexität mehrerer Clouds und den Anforderungen

an die KI-Infrastruktur und versetzt Unternehmen in die Lage, das Zeitalter des

intelligenten Unternehmens nahtlos zu meistern.



Wesentliche Merkmale





- Vereinheitlicht und kostenoptimiert : Nahtlose Integration von IaaS, PaaS, KI,Sicherheit und Konnektivität, Reduzierung der Cloud-Kosten durch um bis zu 30 %- KI-gestützt und skalierbar: On-demand NVIDIA GPUs , AI Studio undAutomatisierung beschleunigen die Einführung von KI bei gleichzeitigerKostensenkung- Vereinfachte Multi-Cloud und DevOps : Herstellerunabhängig mit integriertenDevOps-Tools, API-Verwaltung und Microservices- Sicherheit und Compliance : Null-Vertrauensrahmen, Verschlüsselung undEinhaltung von DPDP 2025, RBI, SEBI, IRDAI, MeitY- Branchenspezifische Lösungen: Anpassbar für Behörden, Finanzwesen undEinzelhandel , Ausgleich von Cloud-Modellen- Nachhaltig und zukunftsorientiert:Pläne für eine CO2-neutrale Cloud,energieeffiziente Rechenzentren und direkte FlüssigkeitskühlungDas Cloud-Fabric wurde für Benutzerfreundlichkeit, Kontrolle und die Zukunftentwickelt und integriert IaaS, PaaS, KI-Plattform, Sicherheit,Cloud-Konnektivität und professionelle Dienste nahtlos in ein einziges,intelligentes Ökosystem. Dies beseitigt die Verwaltungskomplexität, senkt dieBetriebskosten und stellt sicher, dass Unternehmen mühelos skalieren können -ohne Bindung an einen bestimmten Anbieter. Mit einem transparenten Preismodell,integrierter FinOps-Automatisierung und Multi-Cloud-Flexibilität bietet esKosteneinsparungen von bis zu 30 % bei gleichzeitiger Optimierung derWorkload-Leistung. Im Vergleich zu großen Cloud-Service-Anbietern werden dieKosten um 15-25 % gesenkt, ohne dass Gebühren für den Datenabfluss oderversteckte Gebühren anfallen.Unternehmen beschleunigen die Einführung von KI. Die Vayu AI Cloud von TataCommunications bietet On-Demand-Zugriff auf leistungsstarkeNVIDIA-Grafikprozessoren, wodurch kostspielige Investitionen in dieInfrastruktur entfallen und ein nahtloses Training, eine Feinabstimmung und eineBereitstellung von KI-Modellen in großem Maßstab ermöglicht werden. Sie verfügtauch über ein KI-Studio - einschließlich einer KI-Workbench, eines Modellgartens