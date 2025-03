Deutschland, Trump, Ukrainekrieg, Bitcoin, Northern Data uv.m.

In dieser spannenden Folge von „Glaser & Spang, der Börsen Podcast“ begrüßen Volker Glaser und Lukas Spang den renommierten Investor und Entrepreneur Christian Angermayer. Wir tauchen tief ein in die Politik nach der Bundestagswahl in Deutschland und die Entwicklungen in den USA unter Präsident Trump, diskutieren den Ukrainekrieg und das milliardenschwere Investitionsprogramm von CDU und SPD für Infrastruktur und Verteidigung.

Christian gibt Einblicke in Megatrends wie Kryptowährungen (insbesondere Bitcoin), Psychedelika mit seiner Beteiligung an Atai Life Sciences, die kontroversen Enhanced Games sowie künstliche Intelligenz und die Rolle von Northern Data mit NVIDIA-Chips. Außerdem sprechen wir über mögliche Börsengänge aus seinem Portfolio und ob auch DEAG wieder zurück an die Börse sollte.

Die gesamte Folge gibt es hier: https://youtu.be/cg9XnDOqJv4?si=64wgOJgviN7-C0OQ