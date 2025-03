Bayer AG: Die Lage spitzt sich zu

Hiobsbotschaft zum Wochenende

Nachrichten, die am Wochenende veröffentlicht werden, sind meistens negativer Natur. So auch die neueste Hiobsbotschaft des Pharma- und Agrarriesen Bayer. Und es geht um das beherrschende Thema der letzten Jahre, das die Leverkusener stark in die Bredouille brachte – Schadensersatzklagen wegen dem Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat.

In einer aktuellen Entscheidung einer Jury im US-Bundesstaat Georgia wurde Bayer zu einer der bisher höchsten Schadensersatzzahlungen verurteilt: stolze 2,1 Milliarden US-Dollar sollen an einen Kläger gezahlt werden, der behauptet, durch das Produkt Roundup an Krebs erkrankt zu sein.