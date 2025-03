Bullische Muster bei Near & AVAX – Technische Lage bei BTC, SOL, XRP, ETH, HBAR In dieser Analyse schauen wir uns die technische Situation bei Bitcoin, Solana, XRP, Ethereum und HBAR an. Welche Unterstützungen halten, wo mögliche Ausbrüche lauern – das Wichtigste in Kürze.