Chengdu eröffnet Chancen für die Industrie auf der World Conference on Cultural Industry 2025

Chengdu, eine Stadt, die für ihre tiefen kulturellen Wurzeln bekannt ist, stellte auf der World Conference on Cultural Industry 2025, die vom 21. bis 22. März stattfand, ihre wachsenden Fähigkeiten im Bereich der Kreativwirtschaft unter Beweis. Unter dem Motto „Culture Leadership in Urban Vitality and Innovation" (Kulturelle Führungsrolle bei urbaner Vitalität und Innovation) zog die Veranstaltung Branchenführer, Regierungsvertreter und Kreativprofis aus aller Welt an und unterstrich die Bemühungen Chengdus, Kultur mit Spitzentechnologie und Innovation zu verbinden.

Die zweitägige Konferenz befasste sich mit florierenden Kreativbranchen wie Gaming, Animation, Film und Design und bot eine Plattform für die Zusammenarbeit durch Branchenkontakte, Besichtigungen und kulturelle Veranstaltungen. Die Eröffnungszeremonie umfasste Reden von internationalen Delegierten, darunter ein Vertreter aus South Yorkshire (Großbritannien), sowie Beiträge von Vertretern aus Greater Manchester und Liverpool zu kreativen Strategien für Städte.

Branchenexperten boten detaillierte Einblicke in die Trends, die die digitale Kreativität vorantreiben, während bei einer Unterzeichnungszeremonie Partnerschaften in verschiedenen Bereichen der Kulturindustrie besiegelt wurden. Eine lokale Mediengruppe präsentierte eine Reihe lokaler Projekte und unterstrich damit die Beiträge der Stadt zur Innovation in digitalen Medien und Storytelling.

Ein besonderer Moment während der Konferenz war die Besichtigung von zwei der führenden digitalen Kreativparks in Chengdu durch die britische Delegation. Im Mittelpunkt der Gespräche mit Parkmanagern und Unternehmen standen der Export von Produkten und mögliche grenzüberschreitende Kooperationen. Am Abend wurden bei einem chinesisch-britischen Dinner zur Kulturförderung die Möglichkeiten in den Bereichen Film, Musik, Kunst, Design und Sport erörtert, wobei in Einzelgesprächen erste Vereinbarungen getroffen wurden.

Am 22. März besuchten die Teilnehmer die Wahrzeichen Chengdus und erlebten das reiche Erbe und den pulsierenden kreativen Geist der Stadt aus erster Hand. Die Führungen unterstrichen Chengdus Reiz als Ort, an dem Tradition und moderne Innovation zusammentreffen, und hinterließen bei den Teilnehmern einen starken Eindruck.

Die Konferenz stärkte die Verbindungen Chengdus mit der globalen Kreativindustrie und positionierte die Stadt als zunehmend einflussreichen Akteur in der internationalen Kultur- und Technologielandschaft, während sie gleichzeitig ihre laufenden Entwicklungsziele vorantrieb.

