Parallelforum über inklusive Finanzierung und Ansätze für die Entwicklung der Industrialisierung durch neue Energien in Peking

BEIJING, 23. März 2025 /PRNewswire/ -- Am 20. März fand in Peking das „Parallel Forum on Inclusive Finance and Approaches to New Energy Industrialization Development" statt.

Als Nebenveranstaltung des Global South Financiers Forum 2025 förderte das Forum, das vom Brand Work Office der Xinhua News Agency, dem China Economic Information Service und der Shanxi-Zweigstelle der Xinhua News Agency ausgerichtet wurde, verschiedene Dialoge und den Austausch unter dem Thema „Inclusive Finance and Approaches to New Energy Industrialization Development" (Inklusive Finanzierung und Ansätze für die Entwicklung der Industrialisierung durch neue Energien) und diente dem Erfahrungsaustausch und der Konsensbildung.