Revolution in der KI: Nvidia präsentiert DeepSeek-R1 mit enormem Ressourcenbedarf!

Nvidia-CEO Jensen Huang hat auf der GTC-Konferenz kürzlich das neue KI-Modell DeepSeek-R1 vorgestellt, das überraschend hundertmal mehr Rechenleistung benötigt als ursprünglich angenommen. Huang bezeichnete DeepSeek-R1 als "fantastisch", da es die erste KI ist, die auf Schlussfolgerungen basiert. Im Gegensatz zu herkömmlichen generativen KI-Modellen geht DeepSeek-R1 Probleme schrittweise an, entwickelt verschiedene Lösungsansätze und kann seine eigenen Antworten überprüfen. Diese Erkenntnis widerspricht den Erwartungen vieler Marktteilnehmer, die dachten, das Modell würde weniger Ressourcen als Konkurrenzprodukte benötigen.

Die Ankündigung von DeepSeek-R1 hatte bereits Ende Januar für Panik an den Märkten gesorgt, als Investoren befürchteten, dass das Modell zu geringeren Kosten genauso leistungsfähig sein könnte wie Nvidia-Chips. Dies führte zu einem massiven Ausverkauf von KI-Aktien, wobei Nvidia an einem einzigen Handelstag 17 Prozent seines Wertes verlor, was einem Verlust von fast 600 Milliarden US-Dollar entspricht – dem größten Tagesverlust eines US-Unternehmens in der Geschichte.